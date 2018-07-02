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Yaralı 'Gaspçılar bıçakladı' dedi; şüpheliler tacizci olduğunu iddia etti (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2018 12:54 | Son Güncelleme

Sayın Yazıişleri Müdürleri; 'Bıçaklayıp, parasını gasp ettiler' başlıklı haberimizi, gelişmelere göre yeniden düzenleyerek veriyoruz.

Yaralı 'Gaspçılar bıçakladı' dedi; şüpheliler tacizci olduğunu iddia etti (2)- Yeniden

Sayın Yazıişleri Müdürleri;
'Bıçaklayıp, parasını gasp ettiler' başlıklı haberimizi, gelişmelere göre yeniden düzenleyerek veriyoruz.
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YENİDEN

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da parasını alan gaspçı tarafından bıçaklandığını iddia eden Derviş K.'nin (35) çelişkili ifadeleri üzerine polis soruşturmayı genişletti. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, Derviş K.'yi taciz ettiği kadının evine zorla girmek istediği için bıçakladıklarını iddia etti.
Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde sulama kanalının yakınında saat 02.30 sıralarında, Derviş K. ile Emre Ç., (18), Murat B., (19) ve A.K. (17) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, karnına aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Derviş K., kaçmaya başladı. Derviş K.'nin bir ayakkabısı, koştuğu sırada ayağından çıktı. 3 genç, buna rağmen kaçmaya devam eden Derviş K.'yi yakalayıp defalarca bıçakladı. Yaralı halde de yaklaşık 300 metre yürüyen, Derviş K., bağırarak yardım istedi. Bölgeye giden mahalle sakinleri, yerde kanlar içinde yatan yaralıyı görünce, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Derviş K.'yi ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
'GASP DEĞİL TACİZ' DEDİLER
İlk müdahalesi yapılan Derviş K., hastanedeki sorgusunda gaspa uğradığını, bıçaklandıktan sonra parasının alındığını iddia etti. Derviş K.'nin çelişkili ifadeleri üzerine, polis olayla ilgili soruşturmayı genişletti. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı dedektifler, saldırganlar Emre Ç., Murat B. ve A.K.'yi yakaladı. Sorguya alınan şüpheliler ise Derviş K.'yi tanımadıklarını, mahallelerinde oturan M.S. adlı kadını taciz edip zorla evine girmek isteği için bıçakladıklarını söyledi. İşlemlerinin ardından, 18 yaşından küçük A.K, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Diğer şüpheliler Emre Ç. ve Murat B.'nin sorgusunun sürdüğü belirtildi. Derviş K.'nin de hastanede tedavi altında olduğu bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Yaralı 'Gaspçılar bıçakladı' dedi; şüpheliler tacizci olduğunu iddia etti (2)- YenidenYaralı 'Gaspçılar bıçakladı' dedi; şüpheliler tacizci olduğunu iddia etti (2)- YenidenYaralı 'Gaspçılar bıçakladı' dedi; şüpheliler tacizci olduğunu iddia etti (2)- YenidenYaralı 'Gaspçılar bıçakladı' dedi; şüpheliler tacizci olduğunu iddia etti (2)- Yeniden

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