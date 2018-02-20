'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 32'nci gün; 1715 terörist öldürüldü (2)

DARMIK'TA MAYIN PATLADI: 10 ÖSO'LU YARALI
Suriye'nin Afrin bölgesinde 'Zeytin Dalı Harekâtı' devam ederken, Darmık Dağı'nda teröristlerin döşediği mayının infilak etmesi sonucu Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) 10 mensubu yaralandı. Yaralı ÖSO mensupları, Gülbaba ve Kocabeyli Sıhhi Tahliye noktalarına getirildi. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilerek acil serviste tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
DARMIK VE ÇEVRESİ BOMBALANIYOR
Bu arada, Darmık Dağı çevresindeki terör örgütü hedefleri, karadan topçu birlikleri, havadan da jetler tarafından ateş altına alındı. Bombalanan bölgeden duman yükseldiği görüldü.
Reşit ÇELEBİOĞLU- Emrah GÜL/KİLİS, (DHA)
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