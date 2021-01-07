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03 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 3?

07.01.2021 17:36 | Son Güncelleme:
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03 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 3?

Ülkemizde her ilin kendine ait bir plaka kodu bulunur. Bir taşıtın hangi şehir ve ilçenin vergi dairesine kayıtlı olduğunu gösteren plakalar, 01-81 aralığındaki sayılar ile başlar. Bu ikili kodun ardından gelen harfler ise o ilde bulunan bir ilçeye işaret eder. Peki, 03 ile başlayan araç plakası hangi ile bağlıdır? 03 nerenin plakası? 03 plaka kodu ve plaka imi hakkında detaylar...

Taşıtların ön ve/veya arka taraflarında, yetkili özel atölyeler tarafından hazırlanan araç plakaları bulunur. Bu plakalar, bir aracın hangi vergi dairesine kaydedildiğini ve sorumluluğunun kimde olduğunu gösterir. Aracın türüne göre farklı boyutlarda üretilen taşıt kayıt plakaları, üzerindeki harf ve sayılardan oluşan kodlar aracılığıyla hangi il ve ilçeye bağlı olduğunu gösterir. Siz de yolda gördüğünüz bir taşıtın nereden geldiğini merak ediyorsanız üzerindeki kodlara bakabilirsiniz. Peki, 03 nerenin plakası?

03 Nerenin Plaka Kodu?

03 ile başlayan taşıt kayıt plakası kodu, İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan ve kısaca "Afyon" ismiyle de bilinen Afyonkarahisar'a aittir. Kaymağıyla meşhur olan kentin merkez ve ilçelerinin vergi dairelerine kayıtlı olan araçlarda 03 kodlu plakalar kullanılır.

Afyonkarahisar İlçelerine Ait Olan Plaka Kodları

Bir taşıt kayıt plakasının üzerinde yer alan 01-81 aralığındaki sayılar, söz konusu aracın hangi ile kayıtlı olduğunu gösterirken bu sayılardan sonra gelen harfler ise bağlı bulunduğu ilçeyi belirtir. Siz de aşağıdaki listeye bakarak Afyonkarahisar'da belirli bir kodlamaya sahip olan ilçeleri öğrenebilirsiniz.

Afyonkarahisar Merkezine Ait Olan Plaka Kodları

03 AB / AZ 001 – 999
03 AC / AZ 001 – 999
03 BA / BZ 001 – 999
03 DA / DZ 001 – 999
03 EA / EZ 001 – 999
03 M 0001 – 3000
03 M 6901 – 7250
03 M 8201 – 9100
03 M 8501 – 8800
03 M 8801 – 9100
03 MA / MZ 001 – 999
03 N 0001 – 3000
03 S 0001 – 3000
03 S 6901 – 7250
03 S 8501 – 8800
03 S 8801 – 9100
03 S 6901 – 7250
03 T 0001 – 3000
03 T 6901 – 7250
03 T 8201 – 9100
03 UA / UZ 001 – 999
03 Y 0001 – 3000
03 Y 8501 – 9000

Afyonkarahisar Bolvadin İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

03 KA / KZ 001 – 999
03 KS 001 – 999
03 S 3801 – 4500
03 M 3801 – 4500
03 T 3801 – 4500
03 Y 3801 – 4500

Afyonkarahisar Çay İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

03 M 5901 – 6300
03 M 7601 – 7900
03 PA / PZ 001 – 999
03 T 5901 – 6300
03 T 7601 – 7900
03 S 5901 – 6300
03 S 7601 – 7900
03 Y 5901 – 6300

Afyonkarahisar Dazkırı İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

03 M 6301 – 6600
03 M 7901 – 8200
03 M 9101 – 9400
03 NA / NZ 001 – 999
03 S 7901 – 8200
03 S 9101 – 9400
03 S 6301 – 6600
03 T 6301 – 6600
03 T 7901 – 8200
03 T 9101 – 9400
03 Y 6301 – 6600
03 Y 9101 – 9400

Afyonkarahisar Dinar İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

03 F 0001 – 9999
03 FA / FZ 001 – 999
03 M 3001 – 3800
03 S 3001 – 3800
03 T 3001 – 3800
03 Y 3001 – 3800

Afyonkarahisar Emirdağ İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

03 HA / HZ 001 – 999
03 M 4501 – 5100
03 M 8201 – 8500
03 S 4501 – 5100
03 S 8201 – 8500
03 T 4501 – 5100
03 T 8201 – 8500
03 Y 4501 – 5100
03 Y 8201 – 8500

Afyonkarahisar Sandıklı İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

03 LA / LZ 001 – 999
03 L 0001 – 9999
03 M 5101 – 5900
03 M 9401 – 9900
03 S 5101 – 5900
03 S 9401 – 9999
03 T 5101 – 5900
03 T 9401 – 9900
03 Y 5101 – 5900
03 Y 9401 – 9999

Afyonkarahisar Sinanpaşa İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

03 T 7251 – 7600

Afyonkarahisar Şuhut İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

03 M 6601 – 6900
03 S 6601 – 6900
03 SA / SZ 001 – 999
03 T 6601 – 6900
03 Y 6601 – 6900

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