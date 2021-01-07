03 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 3?

Taşıtların ön ve/veya arka taraflarında, yetkili özel atölyeler tarafından hazırlanan araç plakaları bulunur. Bu plakalar, bir aracın hangi vergi dairesine kaydedildiğini ve sorumluluğunun kimde olduğunu gösterir. Aracın türüne göre farklı boyutlarda üretilen taşıt kayıt plakaları, üzerindeki harf ve sayılardan oluşan kodlar aracılığıyla hangi il ve ilçeye bağlı olduğunu gösterir. Siz de yolda gördüğünüz bir taşıtın nereden geldiğini merak ediyorsanız üzerindeki kodlara bakabilirsiniz. Peki, 03 nerenin plakası?

03 Nerenin Plaka Kodu?

03 ile başlayan taşıt kayıt plakası kodu, İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan ve kısaca "Afyon" ismiyle de bilinen Afyonkarahisar'a aittir. Kaymağıyla meşhur olan kentin merkez ve ilçelerinin vergi dairelerine kayıtlı olan araçlarda 03 kodlu plakalar kullanılır.

Afyonkarahisar İlçelerine Ait Olan Plaka Kodları

Bir taşıt kayıt plakasının üzerinde yer alan 01-81 aralığındaki sayılar, söz konusu aracın hangi ile kayıtlı olduğunu gösterirken bu sayılardan sonra gelen harfler ise bağlı bulunduğu ilçeyi belirtir. Siz de aşağıdaki listeye bakarak Afyonkarahisar'da belirli bir kodlamaya sahip olan ilçeleri öğrenebilirsiniz.