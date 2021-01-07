03 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 3?

Taşıtların ön ve/veya arka taraflarında, yetkili özel atölyeler tarafından hazırlanan araç plakaları bulunur. Bu plakalar, bir aracın hangi vergi dairesine kaydedildiğini ve sorumluluğunun kimde olduğunu gösterir. Aracın türüne göre farklı boyutlarda üretilen taşıt kayıt plakaları, üzerindeki harf ve sayılardan oluşan kodlar aracılığıyla hangi il ve ilçeye bağlı olduğunu gösterir. Siz de yolda gördüğünüz bir taşıtın nereden geldiğini merak ediyorsanız üzerindeki kodlara bakabilirsiniz. Peki, 03 nerenin plakası?
03 ile başlayan taşıt kayıt plakası kodu, İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan ve kısaca "Afyon" ismiyle de bilinen Afyonkarahisar'a aittir. Kaymağıyla meşhur olan kentin merkez ve ilçelerinin vergi dairelerine kayıtlı olan araçlarda 03 kodlu plakalar kullanılır.
Bir taşıt kayıt plakasının üzerinde yer alan 01-81 aralığındaki sayılar, söz konusu aracın hangi ile kayıtlı olduğunu gösterirken bu sayılardan sonra gelen harfler ise bağlı bulunduğu ilçeyi belirtir. Siz de aşağıdaki listeye bakarak Afyonkarahisar'da belirli bir kodlamaya sahip olan ilçeleri öğrenebilirsiniz.
03 AB / AZ 001 – 999
03 AC / AZ 001 – 999
03 BA / BZ 001 – 999
03 DA / DZ 001 – 999
03 EA / EZ 001 – 999
03 M 0001 – 3000
03 M 6901 – 7250
03 M 8201 – 9100
03 M 8501 – 8800
03 M 8801 – 9100
03 MA / MZ 001 – 999
03 N 0001 – 3000
03 S 0001 – 3000
03 S 6901 – 7250
03 S 8501 – 8800
03 S 8801 – 9100
03 S 6901 – 7250
03 T 0001 – 3000
03 T 6901 – 7250
03 T 8201 – 9100
03 UA / UZ 001 – 999
03 Y 0001 – 3000
03 Y 8501 – 9000
03 KA / KZ 001 – 999
03 KS 001 – 999
03 S 3801 – 4500
03 M 3801 – 4500
03 T 3801 – 4500
03 Y 3801 – 4500
03 M 5901 – 6300
03 M 7601 – 7900
03 PA / PZ 001 – 999
03 T 5901 – 6300
03 T 7601 – 7900
03 S 5901 – 6300
03 S 7601 – 7900
03 Y 5901 – 6300
03 M 6301 – 6600
03 M 7901 – 8200
03 M 9101 – 9400
03 NA / NZ 001 – 999
03 S 7901 – 8200
03 S 9101 – 9400
03 S 6301 – 6600
03 T 6301 – 6600
03 T 7901 – 8200
03 T 9101 – 9400
03 Y 6301 – 6600
03 Y 9101 – 9400
03 F 0001 – 9999
03 FA / FZ 001 – 999
03 M 3001 – 3800
03 S 3001 – 3800
03 T 3001 – 3800
03 Y 3001 – 3800
03 HA / HZ 001 – 999
03 M 4501 – 5100
03 M 8201 – 8500
03 S 4501 – 5100
03 S 8201 – 8500
03 T 4501 – 5100
03 T 8201 – 8500
03 Y 4501 – 5100
03 Y 8201 – 8500
03 LA / LZ 001 – 999
03 L 0001 – 9999
03 M 5101 – 5900
03 M 9401 – 9900
03 S 5101 – 5900
03 S 9401 – 9999
03 T 5101 – 5900
03 T 9401 – 9900
03 Y 5101 – 5900
03 Y 9401 – 9999
03 T 7251 – 7600
03 M 6601 – 6900
03 S 6601 – 6900
03 SA / SZ 001 – 999
03 T 6601 – 6900
03 Y 6601 – 6900