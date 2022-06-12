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  4. 1,3 ton ağırlığındaki dev kurbanlık alıcısını bekliyor! Sahibinin istediği rakam ise cep yakıyor

1,3 ton ağırlığındaki dev kurbanlık alıcısını bekliyor! Sahibinin istediği rakam ise cep yakıyor

12.06.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’da Kurban Bayramı öncesi satışa çıkarılan 1,3 tonluk boğa, vatandaşların ilgisini çekti. Alıcısını bekleyen boğanın ağırlığından dolayı 80 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.

1,3 ton ağırlığındaki dev kurbanlık alıcısını bekliyor! Sahibinin istediği rakam ise cep yakıyor

Kurban Bayramı yaklaşıyor. Besici Doğan Beggi’nin Sungurlu ilçesine bağlı İmirli köyündeki çiftliğinde 80 bin liradan satışa çıkardığı bir ton 300 kilogram ağırlığındaki boğa ise vatandaşların ilgisini çekiyor.

İLAÇ VE HORMON KULLANILMADI

Beggi, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yaşındaki simental cinsi boğasını özenle beslediği belirterek, "Boğayı yetiştirirken ilaç ve hormon kullanmadım. Onu tahıl ve arpa ile besledim. Alıcısına da şimdiden hayırlı olsun." diye konuştu.

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Boğayı 8 aylık iken aldığını ve şuanda 1 ton 300 kilogram civarında geldiğini söyleyen Beggi, boğanın ağırlığından dolayı 80 bin TL değerinde olduğunu belirtti.

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Beggi, “Şimdiye kadar 1 avuç da olsa küspe yedirmedik. Her hayvan ile karıştırılacak bir hayvan değil. Paraları boşa gitmez. Ben Yiğit’in alıcılarını bekliyorum” ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Çorum
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