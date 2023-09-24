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1,5 milyon dolarlık Buda heykeli Los Angeles'taki galeriden çalındı!

24.09.2023 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Los Angeles şehrindeki bir galeride sergilenen Buda heykeli geçtiğimiz hafta çalındı. Heykelin değerinin 1,5 milyon dolar olduğu ifade edilirken, hırsızlık anına dair görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.

1,5 milyon dolarlık Buda heykeli Los Angeles'taki galeriden çalındı!

Los Angeles Polisinden yapılan açıklamaya göre yaklaşık 114 kilo ağırlığında ve 1,5 milyon dolar değerindeki Buda heykeli, 18 Eylül'de sergilendiği Barakat Galerisi'nden çalındı.

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Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, hırsızların galeriye bir kamyonet ile geldiği ve galerinin arka bahçesinde bulunan heykeli kamyonete yükledikleri görülüyor.

Galerinin sahibi Fayez Barakat, yerel basına yaptığı açıklamada, heykelin çok değerli olduğunu belirterek, "Bu heykel daha önce evimin arka bahçesindeydi, daha sonra herkes görüp hayran kalsın diye bu heykeli galerinin arka bahçesine getirmiştik." dedi.

Barakat, Japonya'daki Edo Dönemi'ne (1603-1867) ait eseri, 55 yıl önce satın aldığını kaydetti.

Los Angeles Polisi, olaya ilişkin henüz kimsenin gözaltına alınamadığını, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiğini duyurdu. (AA)

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Los Angeles abd buda heykeli

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