1,5 milyon liralık dost kazığı! Evini açtığı arkadaşı altınlarını çaldı

İstanbul Büyükçekmece'de 1,5 milyon lira değerinde altınlarının çalınmasıyla neye uğradığını şaşıran adam hırsızın arkadaşı çıkmasıyla ikinci bir şok yaşadı. Başta hiç şüphelenmedi ama sonra gerçeği anladı. Talihsiz adam yaşadığı şoku atlatmaya çalışırken arkadaşı çoktan ortadan kaybolmuştu.

EVİNİ AÇTIĞI ARKADAŞ ALTINLARINI ÇALDI

Büyükçekmece'de ikamet eden adam 1,5 milyon lira değerindeki altınlarını dostuna emanet edip evinden ayrıldı ancak geri döndüğünde altınların olduğu televizyon ünitesi boş, arkadaşı da evde yoktu. Evden çıktıktan sonra bir elinde eşyalarının olduğu çanta, diğer elinde arkadaşının 1,5 milyon lira değerindeki altınlarının olduğu çantayla evden uzaklaşan hırsızı o günden sonra ne gören oldu ne de duyan.

Show Ana Haber'e konuşan mağdur genç "Yaklaşık olarak 1 buçuk milyona tekabül eden bir altınım vardı. Dolabın içindeydi, eve geldim bir açtım dolap bomboş. İnsan konduramıyor. Sevdiğin bir arkadaşın olduğunda inanamıyorsun. Belki başına bir şey geldi diye bekledim ama evin içinde eşyalarının olmadığını görünce soyulduğumu anladım. Gittiğini öğrendim, kamera kayıtlarına ulaştım. İlk iş akrabalını aradım. 'Biz onunla konuşmuyoruz' dediler. " ifadelerine yer verdi.

Altınlarından ümidi kesen talihsiz genç sadece arkadaşından bir açıklama beklerken ayrıca bu saatten sonra kimseye güvenmeyeceğini söyledi.