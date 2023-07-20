O ülke 1,5 milyona yakın göçmen kabul edeceğini duyurmuştu: Türkiye de önceliklendirilen ülkelerden! İşte başvuru sırasında izlenmesi gereken yol haritası!

En yüksek yaşam standartlarına sahip ülkelerden birisi olan Kanada, 2023 yılında 465 bin, 2024'te 485 bin ve 2025 yılında ise 500 bin olmak üzere toplamda 1 milyon 450 bin göçmeni ülkeye kabul edeceklerini açıkladı. Projeyle birlikte Kanada nüfusunun yüzde 4 dolaylarında artması beklenirken Türkiye ve Suriye'nin de öncelikli ülkelerden olduğu öğrenildi.

"VİZE BAŞVURULARININ POZİTİF DAĞILIM ORANI YÜZDE 95’E ULAŞTI"

Kanada vizesi almak isteyenlere rehberlik ederek hayallerini gerçekleştirmeleri için fırsat yarattıklarını söyleyen Çilek Vize Danışmanlığı Kurucusu Mertcan Durgut, “Kanada vize başvurularında şu ana kadar istatistiksel olarak pozitif dağılım oranı yüzde 95’e ulaştı. Elbette bu vizeyi almak karmaşık bir süreci ifade ediyor ve vatandaşların doğru bilgiyle sağlam adımlar atması gerekiyor. Adayların öncelikle kendilerine en uygun vize türünü seçmeleri şart. Başvuru formunun eksiksiz şekilde doldurulması, pasaport, fotoğraf ve Kanada Büyükelçiliği tarafından istenilen diğer belgelerin tümünün sunulması lazım. Bu noktada vize danışmanlıkları kritik bir rol oynuyor” dedi.

"KANADA VİZESİNE BAŞVURACAKLAR PASAPORTLARINI ALDIKLARI YILA DİKKAT ETMELİ"

Vize başvurusu yapacak adayların pasaportunu en fazla 10 yıl içinde almış olması gerektiğine dikkat çeken Mertcan Durgut, “Başvuru yapacakların Kanada Büyükelçiliği’ne şahsen gelmesi gerekmiyor ve yetki verilmiş danışmanlıklar süreci yürütebiliyor. Tüm aşamaların başarıyla tamamlanması halinde ise başvuru, randevu alınması şartıyla kabul ediliyor. Asıl bekleyiş ise burada başlıyor. Çünkü sürecin tamamlanması haftalar alabiliyor. Çilek Vize olarak biz de talep edilen evrakların hazırlanmasından başvurunun sonuçlanmasına kadar danışanlarımıza eşlik ediyoruz. Profesyonel ekibimizle her bir basamağın güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Durgut ayrıca, "Danışanlarımıza, Kanada'nın vize politikası, başvuru süreci, gerekli belgeler ve mülakat hazırlığı hakkında kapsamlı bilgiler sunuyoruz. Doğru bilgiye erişmelerine, başvuruya daha iyi hazırlanmalarına olanak tanıyor, başarılı bir sonuç alma şanslarını artırıyoruz. Seyahat amacı ne olursa olsun süreci onlar için basitleştiriyoruz." diye ekledi. (DHA)

