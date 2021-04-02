1,6 milyar dolarlık tatil köyü hayalet kasabaya döndü, TikTok'ta viral oldu!

ABD'nin Missouri eyaletinde 1.6 milyar dolarlık tatil yeri topluluğu olması beklenen yer, tüyler ürperten hayalet bir kasabaya dönüştü. Bir TikTok kullanıcısının oraya gidip çekim yapması ise kasabanın viral olmasını sağladı.

HAYALET KASABAYA DÖNÜŞTÜ

Ürkütücü görüntülerde, Branson'daki Indian Ridge Resort'ta aşırı büyümüş bitkiler arasında terk edilmiş gibi duran yerler yer alıyor. Videoya çeken Lawyer Carrie, "Hiç terk edilmiş konaklarla dolu bir kasaba gördünüz mü?'' diye soruyor ve ekliyor: ''Buranın 1,6 milyar dolarlık bir tatil köyü olması gerekiyordu. Ülkenin en büyük su parklarından, golf sahalarından, otellerin konferans merkezlerinden ve alışveriş merkezlerinden birine sahip olacaktı. Ama 2008'de konut krizi patlak verdi ve hayalet bir kasabaya dönüştü. Beş kişi hapishaneye düştü ama evler yerli yerinde hala duruyor.''

Yerel televizyonunun bildirdiğine göre burada, 390 odalı bir otel, bir müze ve dünyanın en büyük ikinci kapalı su parkı olacaktı. Ancak projeye dahil olan kişiler, geliştirme için aldıkları kredide yolsuzluk yaptılar ve hapishaneye gönderildiler. Bu nedenle proje hiçbir zaman tamamlanmadı.