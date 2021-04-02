HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 1,6 milyar dolarlık tatil köyü hayalet kasabaya döndü, TikTok'ta viral oldu!

1,6 milyar dolarlık tatil köyü hayalet kasabaya döndü, TikTok'ta viral oldu!

02.04.2021 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

''Perili bir evden daha korkutucu ve çok daha pahalı.'' Bu sözler TikTok kullanıcısı Lawyer Carrie'ye ait. Ona bunu söyleten ise on yıldır kaderine terk edilmiş, 1,6 milyar dolarlık tatil köyü.

1,6 milyar dolarlık tatil köyü hayalet kasabaya döndü, TikTok'ta viral oldu!

ABD'nin Missouri eyaletinde 1.6 milyar dolarlık tatil yeri topluluğu olması beklenen yer, tüyler ürperten hayalet bir kasabaya dönüştü. Bir TikTok kullanıcısının oraya gidip çekim yapması ise kasabanın viral olmasını sağladı.

HAYALET KASABAYA DÖNÜŞTÜ

Ürkütücü görüntülerde, Branson'daki Indian Ridge Resort'ta aşırı büyümüş bitkiler arasında terk edilmiş gibi duran yerler yer alıyor. Videoya çeken Lawyer Carrie, "Hiç terk edilmiş konaklarla dolu bir kasaba gördünüz mü?'' diye soruyor ve ekliyor: ''Buranın 1,6 milyar dolarlık bir tatil köyü olması gerekiyordu. Ülkenin en büyük su parklarından, golf sahalarından, otellerin konferans merkezlerinden ve alışveriş merkezlerinden birine sahip olacaktı. Ama 2008'de konut krizi patlak verdi ve hayalet bir kasabaya dönüştü. Beş kişi hapishaneye düştü ama evler yerli yerinde hala duruyor.''

@carriejernigan1

##missouri ##branson ##house ##housetour ##jail

♬ original sound - ✨LAWYER CARRIE✨

Yerel televizyonunun bildirdiğine göre burada, 390 odalı bir otel, bir müze ve dünyanın en büyük ikinci kapalı su parkı olacaktı. Ancak projeye dahil olan kişiler, geliştirme için aldıkları kredide yolsuzluk yaptılar ve hapishaneye gönderildiler. Bu nedenle proje hiçbir zaman tamamlanmadı.

''GİTMEK İSTİYORUM AMA PERİLİ GİBİ''

2 milyondan fazla beğeni ve binlerce yorum alan videoya kullanıcılar da şaşkınlık içinde yorum yaptı. Bir kullanıcı, "Oraya gitmek istiyorum ama perili görünüyor" derken bir diğeri, "Oraya gittim ve bu şimdiye kadar hissettiğim en kötü hislerden biri'' şeklinde görüş bildirdi.

Screenshot_2

Screenshot_3


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğum sancısını hafife alan erkeklerden istedi: Testislerinize 20 dakika vurunDoğum sancısını hafife alan erkeklerden istedi: Testislerinize 20 dakika vurun
Ülkede feci kaza! En az 36 ölü, 72 yaralıÜlkede feci kaza! En az 36 ölü, 72 yaralı
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
Anahtar Kelimeler:
tiktok

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Diğer Haberler

Gündüz kumarhanede çalışıyor, boş zamanında kayalara tırmanıyor: ''Sanat yapıyorum''

Boş zamanında kayalara tırmanıyor: ''Sanat yapıyorum''

Son Dakika: Tayvan'da tren raydan çıktı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ülkede feci kaza! En az 36 ölü, 72 yaralı

Yorgun düştü! Polisin evine soyguna giren hırsız sızıp kaldı

Hırsız yorgun düştü, yorganın altına girip mışıl mışıl uyudu

Nike, insan kanı kullanılan 'Şeytan Ayakkabıları'nın üreticisine açtığı davayı kazandı

İnsan kanı kullanılmıştı! 'Şeytan Ayakkabıları'yla ilgili flaş gelişme

ABD: İsrail'in Batı Şeria, Gazze ve Golan Tepeleri'ni işgal ettiği tarihi bir gerçektir

ABD: İsrail'in Batı Şeria, Gazze ve Golan Tepeleri'ni işgal ettiği tarihi bir gerçektir

Brezilya'da korkunç bilanço: Bir günde 3 bin 769 can kaybı

Brezilya'da korkunç bilanço

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.