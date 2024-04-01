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    4. 1 damlası altın kadar değerli! Doğal botoks etkisi yaratıyor! 7 gün bekletildiğinde mucizevi fayda sağlıyor

    1 damlası altın kadar değerli! Doğal botoks etkisi yaratıyor! 7 gün bekletildiğinde mucizevi fayda sağlıyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    01.04.2024 15:27
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    Doğal güzellik ürünleri arasında son zamanlarda popülerlik kazanan avokado çekirdeği yağı, cilt bakımında doğal bir botoks etkisi yaratmasıyla dikkat çekiyor. Avokado çekirdeği yağı, içerdiği antioksidanlar ve nemlendirici özellikleriyle cildi besler, gençleştirir ve kırışıklıkları azaltır. Doğal güzellik için alternatif arayanlar için bu yağ, gerçek bir hazine.

    1 damlası altın kadar değerli! Doğal botoks etkisi yaratıyor! 7 gün bekletildiğinde mucizevi fayda sağlıyor

    Doğal güzellik dünyasında adını sıkça duyuran avokado çekirdeği yağı, cilt bakımında adeta bir mucize yaratıyor. Bu yağın içeriğindeki doğal bileşenler, cildin elastikiyetini artırarak kırışıklıkları azaltıyor ve cilde genç bir görünüm kazandırıyor. Doğal bir cilt bakım ürünü arayanlar için, avokado çekirdeği yağı kesinlikle göz ardı edilmemeli. Avokado çekirdeği yağının cilde olan etkilerini ve evde kolaylıkla nasıl hazırlanacağını haberimizde derledik.

    1 DAMLASI ALTIN KADAR DEĞERLİ

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    Avokado çekirdeği yağı hazırlanışı:

    Avokado çekirdeğini dikkatlice soyun ve rendeleyin. Rendelediğiniz çekirdeği bir kavanoza aktarın ve üzerine çekirdek miktarından biraz fazla olacak şekilde saf zeytinyağı ekleyin. Karışımı 7 gün boyunca kapalı ve serin bir yerde bekletin. Bekleme süresinin ardından yağınız kullanıma hazırdır. Hazır olan yağı dilerseniz süzerek, dilerseniz süzmeden de kullanabilirsiniz.

    MUCİZEVİ FAYDALARI

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    Avokado çekirdeği yağı, zengin Omega-3, Omega-6 ve Omega-9 içeriği sayesinde cildinizin kolajen ihtiyacını karşılar ve cildi sıkılaştırır. Özellikle cilt bakımında vazgeçilmez bir yağ olan bu ürün, cilt onarımına yardımcı olur, lekeleri ve siyah noktaları giderir. Orijinal avokado çekirdeği yağını bulmak zor olduğundan, evde yapımı hem pratik hem de güvenilirdir. Cildinize, yüzünüze ve ellerinize güvenle uygulayabilirsiniz. Her gece temizlenmiş cildinize uygulayın ve düzenli kullanımda etkisini gözlemleyin.

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    botoks avakado cilt kolajen yağ Göz güzellik
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