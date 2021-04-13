1 günlük evliliğinin nafakaya mahkum ettiği kişi İstanbul’a kadar yürüyecek

Kastamonu’nun merkeze bağlı Pehlivan köyünde ikamet eden 32 yaşındaki Mustafa Duman, 6 yıl önce sosyal medyadan tanıştığı Ayşe ile iki yıllık birlikteliğin ardından 2017 yılının Ekim ayında evlendi. Kaçarak evlendiği Ayşe ile 1 gün evli kalabilen ve yüzünü sadece nikahta görebilen Mustafa Duman, Ayşe’den bir daha haber alamadı. Ayşe’nin ailesiyle birlikte İstanbul’a dönmesinden sonra hayatı kararan Duman, boşanma davasının görüldüğü sırada 1 gün evli kaldığı eşine aylık 700 lirada nafaka ödemeye mahkum edildi. Hakkında açılan 7 ayrı dava sonrası icralık olan açılan Duman, yaşadıklarına dikkat çekmek için soğuk ve karlı havaya rağmen Kastamonu’dan İstanbul’a yürümeye karar verdi. Yaklaşık 580 kilometre yol kat etmeyi planlayan Duman, İstanbul’a 1,5 haftada ulaşmayı hedefliyor.

“SESİMİ DUYURMAK İSTİYORUM”

Yaklaşık 580 kilometrelik bir yol yürüyeceğini belirten Mustafa Duman, “Kastamonu’dan İstanbul’a yürüyerek gidiyorum. 1 günlük resmi nikahlı eşim var ve 4 yıldır boşanamıyorum. Bu yüzden nafakaya bağlandım. Her ay 700 lira nafaka ödüyorum. 15 bin lira nafakadan dolayı para biriktiğini öğrendim. Çalışamadığım içinde ödeyemedim. Avukat arıyor beni, kapına icra göndeririz diyor. Avukat sürekli beni arayıp bana da borcun var devletin bir uygulamasından dolayı. Bende avukata sizi ben tutmadım. Siz karşı tarafın avukatısınız, ondan almanız lazım ve beni aramanız yanlış, benden kendi hesabına para istiyor. Bende sesimi duyurabilmek adına böyle bir yürüyüşe kalkıştım. Borçlardan halen kurtulamadım. Devamlı kapıma icralar geliyor, halende kapıma icralar gelip duruyor. Allah razı olsun, bir vatandaş bana 20 bin lira gönderdi. Kendisine kesinlikle ulaşamıyorum, teşekkür dahi edemedim. Bana gönderdiği 20 bin lira parayı borcum olan üç bankaya ödeyerek kapattım. Geride iki bankaya borcum kaldı. Nafakadan dolayı borcum var. Ne yapacağımı şaşırdım artık, bu yüzden bende mağduriyetimi duyurabilmek adına böyle uzun bir yolculuğuna başladım. Yürüyerek İstanbul’a gidiyorum” dedi.