1 Haziran deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 1 Haziran 2022 Çarşamba

1 Haziran deprem mi oldu? sorusunun yanıtı Kandilli Rasathanesi ile AFAD'dan yapılan son dakika açıklaması ile yanıt buldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Antalya, Manisa, Adana ve Kütahya gibi bazı illerimizde sarsıntı gerçekleşti. Vatandaşlar internette, 1 Haziran deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde oldu? konu başlıklarını araştırıyor. 1 Haziran 2022 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi haberimizde...

1 HAZİRAN DEPREM Mİ OLDU?

2022.06.01 06:03:22 37.0938 30.9803 94.3 -.- 2.2 -.- TONGUCLU-SERIK (ANTALYA) İlksel

2022.06.01 05:46:58 36.4423 27.1033 6.9 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2022.06.01 05:32:00 39.1995 27.5123 9.3 -.- 3.1 3.1 CERKEZ HAMIDIYE-SOMA (MANISA) İlksel

2022.06.01 05:25:21 39.2675 33.0858 7.0 -.- 1.4 -.- SOFULAR-BALA (ANKARA) İlksel

2022.06.01 05:08:26 38.2390 39.3257 5.5 -.- 2.2 -.- AKTAS-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel

2022.06.01 05:02:46 35.0470 32.2782 6.0 -.- 3.4 3.5 KIBRIS RUM KESIMI İlksel

2022.06.01 04:51:33 36.5032 29.7477 25.3 -.- 2.2 -.- AVSAR-ELMALI (ANTALYA) İlksel

2022.06.01 03:47:37 38.9327 43.5720 7.6 -.- 2.1 -.- CAKIRBEY-(VAN) İlksel

2022.06.01 02:54:28 39.0602 27.8700 15.9 -.- 1.7 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2022.06.01 02:25:52 37.1597 35.8432 3.6 -.- 1.3 -.- YESILBAHCE-CEYHAN (ADANA) İlksel

2022.06.01 02:16:01 37.1538 35.8870 6.3 -.- 1.9 -.- ELMAGOLU-CEYHAN (ADANA) İlksel

2022.06.01 01:14:25 38.1297 25.8230 7.9 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.06.01 01:04:01 39.1520 29.0533 11.7 -.- 1.7 -.- AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2022.06.01 00:35:31 36.5140 27.1455 6.7 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

