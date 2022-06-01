HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 1 Haziran deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 1 Haziran 2022 Çarşamba

1 Haziran deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 1 Haziran 2022 Çarşamba

01.06.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Haziran deprem mi oldu? sorusunun cevabı ile Kandilli Rasathanesi son depremler listesi, haftanın 3. gününde vatandaşlar tarafından merak edildi. Antalya, Manisa, Adana ve Kütahya gibi bulundukları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar Kandilli Rasathanesi tarafından 1 Haziran Çarşamba günü ile ilgili yapılan açıklamanın detaylarına ulaşmak için internette araştırma yapıyor. Peki 1 Haziran deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

1 Haziran deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 1 Haziran 2022 Çarşamba

1 Haziran deprem mi oldu? sorusunun yanıtı Kandilli Rasathanesi ile AFAD'dan yapılan son dakika açıklaması ile yanıt buldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Antalya, Manisa, Adana ve Kütahya gibi bazı illerimizde sarsıntı gerçekleşti. Vatandaşlar internette, 1 Haziran deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde oldu? konu başlıklarını araştırıyor. 1 Haziran 2022 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi haberimizde...

1 HAZİRAN DEPREM Mİ OLDU?

2022.06.01 06:03:22 37.0938 30.9803 94.3 -.- 2.2 -.- TONGUCLU-SERIK (ANTALYA) İlksel
2022.06.01 05:46:58 36.4423 27.1033 6.9 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.06.01 05:32:00 39.1995 27.5123 9.3 -.- 3.1 3.1 CERKEZ HAMIDIYE-SOMA (MANISA) İlksel
2022.06.01 05:25:21 39.2675 33.0858 7.0 -.- 1.4 -.- SOFULAR-BALA (ANKARA) İlksel
2022.06.01 05:08:26 38.2390 39.3257 5.5 -.- 2.2 -.- AKTAS-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel
2022.06.01 05:02:46 35.0470 32.2782 6.0 -.- 3.4 3.5 KIBRIS RUM KESIMI İlksel
2022.06.01 04:51:33 36.5032 29.7477 25.3 -.- 2.2 -.- AVSAR-ELMALI (ANTALYA) İlksel
2022.06.01 03:47:37 38.9327 43.5720 7.6 -.- 2.1 -.- CAKIRBEY-(VAN) İlksel
2022.06.01 02:54:28 39.0602 27.8700 15.9 -.- 1.7 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2022.06.01 02:25:52 37.1597 35.8432 3.6 -.- 1.3 -.- YESILBAHCE-CEYHAN (ADANA) İlksel
2022.06.01 02:16:01 37.1538 35.8870 6.3 -.- 1.9 -.- ELMAGOLU-CEYHAN (ADANA) İlksel
2022.06.01 01:14:25 38.1297 25.8230 7.9 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.06.01 01:04:01 39.1520 29.0533 11.7 -.- 1.7 -.- AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2022.06.01 00:35:31 36.5140 27.1455 6.7 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıcaklıklar artmaya devam edecek! Bu saatlere dikkatSıcaklıklar artmaya devam edecek! Bu saatlere dikkat
Bahçesinde su ararken keşfetmişti! Manisa'dan güzel haber geldi: Çok kaliteli...Bahçesinde su ararken keşfetmişti! Manisa'dan güzel haber geldi: Çok kaliteli...
Kemal Kılıçdaroğlu’na linç girişimi davasında karar belli olduKemal Kılıçdaroğlu’na linç girişimi davasında karar belli oldu
Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Vatandaşı üzen haber! Doğal gaza yüzde 30 zam

Son dakika: Vatandaşı üzen haber! Doğal gaza yüzde 30 zam

Bebek'teki cinsel ilişkiyi görünce patladı

Bebek'teki cinsel ilişkiyi görünce patladı

Antalya sokaklarında çırılçıplak dolaştı! Gerçek ortaya çıktı

Antalya sokaklarında çırılçıplak dolaştı! Gerçek ortaya çıktı

İngiltere'den yeni ittifak iddiası! Türkiye de...

İngiltere'den yeni ittifak iddiası! Türkiye de...

Bebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! Akla zarar savunma

Bebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! Akla zarar savunma

Galata Kulesi önünde tekbir getirerek kendini yaktı! Etrafındakiler söndürmek yerine selfie çekmeye çalıştı

Galata Kulesi önünde tekbir getirerek kendini yaktı! Etrafındakiler söndürmek yerine selfie çekmeye çalıştı

İlginizi Çekebilir

Gerçeği yıllar sonra anladı! Evlat edinildiğini sandı ama...

Gerçeği yıllar sonra anladı! Evlat edinildiğini sandı ama...

Hakemle başı belaya girdi! Kıyafeti uygun bulunmayınca...

Hakemle başı belaya girdi! Kıyafeti uygun bulunmayınca...

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Sekiz kez ölümden dönen kadın ''Kolumu kesin!'' diye yalvarıyor

Sekiz kez ölümden dönen kadın ''Kolumu kesin!'' diye yalvarıyor

Soyunup birden bağırmaya başladı! Yolcular ne olduğunu anlamadı

Soyunup birden bağırmaya başladı! Yolcular ne olduğunu anlamadı

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.