1 Kasım – 7 Kasım haftalık burç yorumları: Kaos ve tutku dolu bir hafta olacak!

1 Kasım – 7 Kasım haftalık burç yorumlarına göre, Akrep burcunda gerçekleşecek olan yeniay bu hafta bize kaosla mücadeleyi öğretebilir. Ayrıca para ve ilişkiler konusunda kazanım ve kayıplar da yaşayabiliriz. Bu haftaya Merkür ile şans gezegeni Jüpiter arasında ise olumlu açı gerçekleşecek. Fazla düşünebiliriz ve düşüncelerimizin ucu bucağı olmayabilir. Koç burcu bu hafta takıntı ve saplantılar yaşarken, Yengeç burçları aşk hayatında önemli yenilikler yaşayabilir. Peki 1 Kasım – 7 Kasım haftası burçları neler bekliyor?

KOÇ BURCU YORUMU

Bu hafta artık Mars, Akrep burcunda ilerliyor. Finansal ve duygusal ortaklıklarınızla ilgili tavır değişikliğine gidebilirsiniz. Her türlü ilişkide paylaştığınız, sizinle paylaşılan maddi-manevi değerler önem kazanabilir. Alma-verme dengenizi gözden geçirme zamanı. Takıntılar ve saplantılar bu ay ilerlemenizin önüne engel olabilir. Nerede değişim ve dönüşüm geçirmeniz gerektiğini fark etme ve bir iç yüzleşme yaşama zamanı. 5 Kasım tarihinde Akrep burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında korkular ve kaygılar ortaya çıkabilir, bir korkunuzun üzerine giderek kendinize koyduğunuz sınırları aşabilirsiniz. Finansal konularda dönemsel bir krizle karşılaşabilir, bir risk alarak çözüm sağlama yoluna gidebilirsiniz. Sağlıkla ilgili operasyon planlarınızı uygulamaya koyabilir, bir operasyon ile size bir süredir sıkıntı veya huzursuzluk veren sorundan kurtulabilirsiniz. 5 Kasım günü akşam saatlerinde ise Venüs Oğlak burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren hem iş hem özel hayatınızdaki ortaklıklarınızda ciddiyet ve sorumluluk öne çıkacaktır. Her türlü ilişkinin geleceğini gözden geçirebilir, uzun vadeli düşünmek ve uzun vadeli rota belirlemek isteyebilirsiniz. Bu süreçte yalnız olanlar için iş hayatında başarılı kişilerle tanışmalar gündeme gelebilir.

BOĞA BURCU YORUMU

Mars, bu hafta artık Akrep burcunda ilerliyor. Kasım ayının tamamında iş ve özel hayatınızdaki ilişkiler ön planda olacak. Birlikteliklerinizle ilgili önemli ve kalıcı değişimler ortaya çıkmaya başlayacaktır. Bir süredir yalnız olanlar için ilişkilerle ilgili potansiyellerin artacağı bir süreç olacaktır. Tanışacağınız insanlardan veya sallantıda olduğunuz ilişkideki partnerlerinizden kararlı bir tavır görebilirsiniz. Bazı ilişkilerde kıskançlık, kontrol ve manipülasyon durumları ortaya çıkabilir. Dostluk ve partnerliklerinizde aşırılığa kaçan durumlara dahil olmayın. 5 Kasım tarihinde Akrep burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında ilişkilerinizde hızlıca gelişen bir yenilik ortaya çıkabilir. Yeni bir ilişki, yeni duygular veya ilişkide ortaya çıkan yeni bir beklenti gündeme gelebilir. İlişkide olduğunuz kişiden yeni bir karar ve teklif duyabilirsiniz. Eş ve partnerinizin hayatında yenilikler olabilir. 5 Kasım günü akşam saatlerinde ise Venüs Oğlak burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren ilişkilerin geleceğine dair konuşmalar yapılabilir. Evlilik teklifi, düğün, nişan organizasyonları ve kutlamaları içinde olabilirsiniz. İlişkilere daha ciddi bir gözle bakabilir, yalnızca duygularla değil akıl ve mantıkla da ilişkileri gözden geçirebilirsiniz. Eğitim hayatınızda kendinizi gösterebilir ve bir dileğinize ulaşabilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU

Mars, bu hafta artık Akrep burcunda ilerliyor. Kasım ayı içerisinde iş hayatınız ve günlük rutininizde hızlanan bir tempo ortaya çıkacak. Risk alma dürtünüz yükselebilir. Beden sağlığınız için harekete geçme ve daha aktif olma zamanı. Spor ve diyet için uygun bir aydasınız. 5 Kasım tarihinde Akrep burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında mevcut yaşam düzeninizi değiştiren, hızlıca ortaya çıkan yenilikler karşınıza gelebilir. Özellikle bir süredir beklediğiniz haberler bugünlerde size ulaşabilir. İş başvuruları, iş görüşmeleri ve yeni iş başlangıçları için potansiyel bir zaman dilimi olacaktır. Dönemsel projeler ve ek iş teklifleri de karşınıza gelebilir. 5 Kasım günü akşam saatlerinde ise Venüs Oğlak burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren finansal hesaplamalara daha akıllıca yaklaşmak isteyebilir, keyfi harcamalar yapabilirsiniz. Çocuklarınız için finansal planlamalar içine de girebilirsiniz. Aşk ilişkilerinizde ise emek, çaba veya fedakarlık öne çıkabilir, gereklilikleri doğabilir. Tutkular aşk ilişkilerinde bağlayıcı olabilir.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Mars, bu hafta artık Akrep burcunda ilerliyor. Kasım ayının tamamında çocuklarınız ön planda olabilir, çocuklarınıza göre planlar yapabilirsiniz. Bazı Yengeçler için gebelik, doğum gibi gündemler ortaya çıkabilir. Sevdiklerinize, sevdiğiniz şeylere karşı korumacı ve sahiplenici tavrınız artacaktır. 5 Kasım tarihinde Akrep burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında aşk hayatınızda önemli yenilikler olabilir. Duygularınız ve hisleriniz kalıcı bir şekilde değişebilir. Süregelen belirsiz ve arada kalan ilişkilerde kalıcı değişimler olacaktır. Hırs, tutku ve zaafların öne çıktığı bugünlerde, kaybetme korkusu ile hareket etmeyin. Kendinize güvenmek ve yeteneklerinizin farkına varmak hem iş hem aşk hayatınızda sizi daha görülür ve çekici kılacaktır. 5 Kasım günü akşam saatlerinde ise Venüs Oğlak burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren ilişkilerinizde ve dostluklarınızda emek ve çaba sarf etmeye dair konular gündeme gelebilir. Daha kalıcı, güvenilir ilişkiler içinde olmak isteyebilirsiniz. Yeni başlayacağınız ilişkiler ciddiyet arayışıyla başlayabilirken süregelen ilişkilerinizde de ciddiyete dair bir beklenti sunabilir veya karşınızdakiden ciddi bir teklif alabilirsiniz.

ASLAN BURCU YORUMU

Mars, bu hafta artık Akrep burcunda ilerliyor. Kasım ayının tamamında kendi hayatınıza, yakın ilişkilerinize, gelecek planlarınıza odaklanacaksınız. İnatçı, sabit ve ısrarcı tarafınızı ortaya çıkarabilecek bu dönemde, nelerde ısrar ettiğinize, nerede sabit kaldığınıza dair bir sorgulama yapma zamanı. Faydanıza olacak hedeflerin peşinden gitmenin kazandıracağı, size zararı olan her durumda ısrar etmeyi bırakmanız gereken bir dönemdesiniz. 5 Kasım tarihinde Akrep burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında hayatınızda uzun vadeli etkileri olacak bir bitiş veya başlangıç ortaya çıkabilir. Yaşamınızı yeni ve farklı temeller üzerine kurmak isteyebilirsiniz. Bilinçaltı çalışmaları ile ilgilenebilir, aileden özgürleşebilir, evinizi taşıyabilir ve yaşam alanınızı değiştirebilirsiniz. Aile üyelerinin hayatında yenilikler olabilir. 5 Kasım günü akşam saatlerinde ise Venüs Oğlak burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren iş ilişkileri, iş hayatında kuracağınız bağlantılar önemli olacak ve öne çıkacaktır. Özellikle kadınlarla iş birliği içine girmek, yardım sunmak ve yardımları kabul etmek sizi ilerletebilir ve günün sonunda büyük oranda size katkı sağlayabilir. Beslenme düzeninizde dönemsel farklılıklara gidebilirsiniz.

BAŞAK BURCU YORUMU

Mars, bu hafta artık Akrep burcunda ilerliyor. Kasım ayının tamamında planlar, projeler, aklınızdakileri hayata geçirmek ve akılla hareket etmek sizler için ön planda olacaktır. Her konu ve duruma daha sorgulayıcı yaklaşabilir, detaylı planlamalarla hareket edebilirsiniz. Zihinsel süreçlerin artacağı bu ayda, takıntı, vesvese, korku ve varsayımların sizi esir etmesine izin vermeyin. Zihnin sizi manipüle etmesine seyirci kalmak hatalı adımlara sebebiyet verebilir. Düşüncelerinizi ve sözlerinizi kontrol etme zamanı. 5 Kasım tarihinde Akrep burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında kardeşlerinizin hayatında, kardeşlerinizle ilişkilerle ani gerilimler veya yeni gündemler ortaya çıkabilir. Bazı ilişkilerinizde küslük ve barışmalar gibi durumlar ortaya çıkabilir. Kazalara, kayıp ve çalıntılara karşı bugünlerde daha fazla dikkat edin. Düşüncelerinizin enerjisi artacağı için olumlamalar ve dualarla bir dileğinizi hayatınıza çekebilirsiniz. 5 Kasım günü akşam saatlerinde ise Venüs Oğlak burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren aşk ilişkilerinize olgun ve mantıklı bir bakış açısıyla yaklaşabilirsiniz. Duyguları akıl süzgecinden geçirerek hareket edebilirsiniz. Aklın öne çıktığı bu süreçte, abartılı beklentiler ve duyguları tamamen arka plana atmak ilişkilerinizde soğuk bir hava estirebilir. İş arkadaşlıklarından gelişen flörtler olabilir.

TERAZİ BURCU YORUMU

Mars, bu hafta artık Akrep burcunda ilerliyor. Kasım ayının tamamında finansal konular, kazançlar ve ödemeler, satın alımlar ve harcamalarla ilgili gündemleriniz artacaktır. Kendi isteklerinize ve hedeflerinize daha kararlı ve ısrarcı bir şekilde yaklaşabilir, yeteneklerinizin peşinden giderek kazancınızı arttırabilirsiniz. Özgüven ve öz değer üzerine çalışmalar yapabilirsiniz. 5 Kasım tarihinde Akrep burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında yeni bir kazanç kapısı açılabilir, kazanç elde etmek için bir yatırım içine girebilirsiniz. Yaşamınızdaki mevcut şartların netleşmesini bekleyebilir, iç dünyanızda yaşadığınız kararsızlıkları sonlandırabilirsiniz. Aşk ilişkilerinizde tutku yoğunluğunun arttığı ilişkiler ortaya çıkabilir. Sevdiklerinize cömert ve verici olabilirsiniz. 5 Kasım günü akşam saatlerinde ise Venüs Oğlak burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren aile ilişkileri, aile içindeki kadınlarla ilişkiler öne çıkacaktır. Yaşlı aile büyüklerininin sağlığıyla ilgili destekler alınabilir ve şifa çalışabilir. Evinizde yeni düzenlemelere ve yenilemelere gidebilirsiniz. Diş, cilt, saç ve kemiklerle ilgili ufak, kısa süreli rahatsızlıklarla ilgilenebilir, hizmetler ve yardımlar alabilirsiniz.

AKREP BURCU YORUMU

Mars, bu hafta artık Akrep burcunda ilerliyor. Kasım ayı boyunca bireysel hedeflerinize odaklanacak, bir süredir hayatınızda var olan ataleti sonlandıracak, bekleme ve bekletilme durumları içinden çıkacaksınız. Sağlık ve estetik sebeplerle operasyonlar ve müdahaleler bu süreçte gündeminizde olabilir. Kasım ayı içerisinde spora başlamak, enerjinizi yaşamınızın her alanına dengeli dağıtmak ve aşırılıklardan kaçınmak faydanıza olacaktır. Zayıflama ve kilo verme adına ise destekleyici bir dönem başlıyor. 5 Kasım tarihinde Akrep burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında hayatınızda yepyeni bir enerji, hızlıca ortaya çıkan sıra dışı deneyimler ve başlangıçlar gündeme gelebilir. Hayatınız için ilk durumunda olan deneyimlerle karşılaşacaksınız. Ön yargılarınızı kıran bir durum yaşayabilirsiniz. 5 Kasım günü akşam saatlerinde ise Venüs Oğlak burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren kısa süreli eğitimler, kısa süreli keyifli yolculuklar gündeminizde olabilir. Bu tarihten itibaren daha çok mantıksal düşünmeye gidecek, ayaklarınız yere basmaya başlayacaktır. Kardeşlerle ilişkilerde yardımlaşma, emek ve sabır gerektiren durumlar gündeminizde olabilir.

YAY BURCU YORUMU

Mars, bu hafta artık Akrep burcunda ilerliyor. Kasım ayı boyunca iç dünyanıza bir yolculuk yapabilir, hayata ve kendinize dair farkındalığınızı arttırabilirsiniz. İnançlar, değerler, spiritüel çalışmalar öne çıkabilir. Yardım kuruluşları, dernekler ile çalışmalar içine dahil olabilirsiniz. Yurtdışı seyahatleri, yabancılarla ticaret ve iş birlikleri gündeme gelebilir. Aşk hayatınız için kadersel deneyimler söz konusu olabilir. Yüzeysel duygulardan ziyade daha derin duygular hakim olabilir. Gizli ilişkilere dikkat. 5 Kasım tarihinde Akrep burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında elinizde olmadan gelişen durumlarla karşılaşabilirsiniz. Akış ve süreç sizi yaşam yolunuzda başka bir noktaya götürebilir. Dış koşullara göre hareket etme, risk alırken iki kez düşünme zamanındasınız. Kayıp, çalıntı durumlarına daha fazla dikkat etmeli. Finansal konularda insanlara güvenerek hareket etmek yerine kendinizi garantide tutun. 5 Kasım günü akşam saatlerinde ise Venüs Oğlak burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren keyfi harcamalarınız artış gösterebilir. İş hayatınızda kazanç ve yatırım üzerinden karar verebilir, hareket edebilirsiniz. İş ilişkileriniz arkadaşlığa, dostluğa dönebilir.

OĞLAK BURCU YORUMU

Mars, bu hafta artık Akrep burcunda ilerliyor. Kasım ayı boyunca sosyal çevreniz ön planda olacak ve bir süredir geleceğinize, kariyerinize odaklandığınız dönem son bulacaktır. Bu dönem arkadaşlıklarınızda ve aşk hayatınızda bir temizlenme ve yenilenme sürecini getirebilir. Bu enerji, size faydası olmayan, sizi aşağı çeken insanlardan uzaklaşma ve sizi daha çok güçlendiren, destekleyen insanlarla birlikte olma zamanından bahsedecek. Haliyle sosyal çevrenizi zaman zaman gözden geçirebilir, küslükler ve yeni arkadaşlıklar kurabilirsiniz. 5 Kasım tarihinde Akrep burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında sürpriz bir tanışma yaşayabilir veya sosyal çevrenizdeki bir kişiden beklenmedik bir teklif alabilirsiniz. Şaşırtıcı durumlarla karşılacağınız bugünlerde, ön yargılarınızı aşmak fırsatları değerlendirebilmenizi sağlayacaktır. 5 Kasım günü akşam saatlerinde ise Venüs Oğlak burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren güzellik ve estetik konuları, finansal dengeler ve ilişkilerdeki alma-verme süreçleri ön planda olmaya başlayabilir. Yalnızlar için fırsatların ve potansiyellerin artacağı bir süreç olacaktır. Güzelliğiniz ve auranız ile beğeni görebilirsiniz. Saçlarla ilgili hizmetler almak için uygun bir dönem olacaktır. Aşk hayatınızda istediğinizi elde etmeniz daha kolay olabilir.

KOVA BURCU YORUMU

Mars, bu hafta artık Akrep burcunda ilerliyor. Kasım ayı boyunca yoğun ve hareketli bir süreç içerisinde olacaksınız. Şartlarınız, hedefleriniz tamamen değişebileceği gibi bir süredir imkan bulamadığınız planlarınızı gerçekleştirme fırsatı da yakalayabilirsiniz. Aklınıza koyduğunuzu yapma duygusunun arttığı bu dönem, özellikle kariyeriniz için değişim ve dönüşümü, güçlenmeyi getirecektir. Yöneticilik, liderlik, terfi konuları gündeme gelebilir. 5 Kasım tarihinde Akrep burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında kendi alışkanlıklarınızın dışına çıkabilir, risk almaktan çekinmeyebilirsiniz. Sağlık ve estetikle ilgili müdahaleler gündeme gelebilir. İlişkilerinizde baskın, kontrolcü veya manipülatif olabilirsiniz. 5 Kasım günü akşam saatlerinde ise Venüs Oğlak burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren yaşam alanınızı değiştirme isteği artabilir. Yurtdışına yerleşme, yurtdışı seyahatleri gündeminizde olabilir. Aynı zamanda yurtdışıyla ticari bağlantılar kurabilir, kazançlar elde edebilirsiniz.

BALIK BURCU YORUMU

Mars, bu hafta artık Akrep burcunda ilerliyor. Kasım ayı boyunca eğitim hayatına dair konularda daha aktif olabilir, aklınıza koyduğunuz hedeflerin peşinden hırsla gidebilirsiniz. Dayanıklılık gösterdiğiniz konularda ilahi ödüllerle karşılaşabilir ve yaşamdan destek görebilirsiniz. Bugünlerde aşk hayatınızda daha gerçekçi olmak isteyebilir, sorgulayıcı davranabilir, sorunların olduğunu düşündüğünüz durumları çözmek veya ilişkiyi bitirmek isteyebilirsiniz. Bazı Balık burçları için bir sorumluluğu bırakma, istifa konuları gündeme gelebilir. 5 Kasım tarihinde Akrep burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında şaşırtıcı haberler alabilir, iş veya özel hayatınızda sürpriz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Etkileyici rüyalar göreceğiniz bugünlerde, haberci rüyalardan çok kendi derinliklerinizi keşfedebileceğiniz rüyalar görebilirsiniz. Sezgileriniz güçlenirken, bu Yeni Ay ile daha önce sezdiğiniz bir durumun gerçekleştiğini, gerçek olduğunu görebilrsiniz. 5 Kasım günü akşam saatlerinde ise Venüs Oğlak burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren sosyal çevreniz ve arkadaşlıklarınız ön planda olacaktır. İlişkilerinizde iş birliği ortaya çıkabilir, ortak iş girişimleri planlayabilirsiniz.



