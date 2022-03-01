1 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2022 Salı

1 Mart su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi megakent İstanbul'un farklı noktalarında arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanma ihtimaline karşı önlem almak isteyen İstanbullular tarafından araştırılıyor. İSKİ internet sitesinde arıza, bakım ve çalışmalar nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçelerin güncel bilgilerine yer veriyor. Bu kapsamda 1 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? soru ve konu başlıklarının yanıtı merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 1 Mart 2022 Salı günü için yapılan su kesintisi açıklamasının ayrıntılarına haberimizde yer verdik.

1 MART SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

1 Mart 2022 Salı günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'da arıza kesintisi yüzünden bazı ilçe ve noktalara su verilemeyecek. İşte 1 Mart 2022 Salı İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi...

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 1 MART 2022 SALI

1 Mart Salı 09.00 ila 2 Mart Çarşamba 03.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak ilçe ve mahalleler şöyle:

Üsküdar: Ferah, Küçükçamlıca, Kısıklı, Burhaniye, Kirazlıtepe, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Küçüksu, Bulgurlu, Kuleli, Cumhuriyet ve Küplüce Mahalleleri.

Ümraniye: Namık Kemal, Esenevler, İstiklal, Atatürk, Tantavi, Yamanevler, Armağan evler, Hekimbaşı, Atakent, Saray, Kazım Karabekir, Site, Topağacı, Elmalı, Kent, Dumlupınar ve İnkılap Mahalleleri.

Beykoz: Yeni Mahalle'nin bir kısmı da su kesintisi yaşayacak.

2 Mart Çarşamba 05.00 ila 23.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak mahalleler ise şu şekilde:

Ataşehir İlçesi: Yeni Çamlıca, Mimar Sinan, Mevlana, İnönü, Kayışdağı, Atatürk, Yenişehir ve Ferhatpaşa Mahalleleri.

Maltepe İlçesi: Fındıklı Mahallesi.

Pendik İlçesi: Kaynarca, Doğu, Batı, Bahçelievler, Yeni Mahalle, Sapanbağları, Yeşil Bağlar, Orhangazi, Güzelyalı, Esenyalı ve Ahmet Yesevi Mahalleleri.

Tuzla İlçesi: İstasyon, Yayla, Cami, Postane, Evliya Çelebi, Aydıntepe ve Fatih Mahalleleri.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

