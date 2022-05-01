HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 1 Mayıs işçi bayramı kutlama sözleri ve mesajları! İşte en güzel 1 mayıs sözleri ve mesajları

1 Mayıs işçi bayramı kutlama sözleri ve mesajları! İşte en güzel 1 mayıs sözleri ve mesajları

01.05.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan bu özel gün bu yıl mayıs ayının ilk pazar gününe denk geldi. Emeğin, alın terinin öneminin vurgulandığı bu özel gün 1 mayıs sözleri ve mesajlarıyla her yıl kutlanıyor. 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı ülkemizde 1923'ten beri kutlanıyor. İşte en güzel 1 mayıs sözleri ve mesajları...

1 Mayıs işçi bayramı kutlama sözleri ve mesajları! İşte en güzel 1 mayıs sözleri ve mesajları

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçilerin dünya çapında kutladığı birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür. Bu özel gün, dünya üzerinde pek çok ülkede resmi tatil olarak kabul edilir. İşçi Bayramı kutlamak için en güzel 1 mayıs sözleri ve mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte en güzel 1 mayıs sözleri ve mesajları...

1 MAYIS SÖZLERİ VE MESAJLARI

Yaşam değerli ve kutsaldı. Ama onur ve alın teri olmayınca yaşamın hiçbir anlamı yoktu. - Alein Kentigerna

İçinde alın teri, göz nuru bulunan kazanç helâl olur. Tadı bereketli olur.

En hayırlı ve tatlı kazanç insanın el emeği göz nuru alın teri ile kazandığı rızıktır. - Hz. Muhammed (S.A.V)

Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs'ımız kutlu olsun.

1 Mayıs işçi bayramı kutlama sözleri ve mesajları! İşte en güzel 1 mayıs sözleri ve mesajları

Emek olmadan hiçbir şey yetişmez. Sofokles

Taşları anıta çeviren her işçinin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun

"Seveceğin bir iş seçersen, yaşamında bir gün bile çalışmış olmazsın." (Confucius) Herkesin sevdiği işi yapması dileğiyle…

Hiçbir şey kendi alın teri kadar bir insanı tatmin edemez. Çalışan insan kendi varlığında hüküm süren bir ahengi bütün kâinata nakleder. Hayatın biricik nizamı bu ahengin kendisi olmalıdır. - Ahmet Hamdi Tanpınar

1 Mayıs işçi bayramı kutlama sözleri ve mesajları! İşte en güzel 1 mayıs sözleri ve mesajları

En kutsal kazanç alın teri ile kazanılan helal kazançtır. 1 Mayıs'ta bu helal kazanç üzerine kurulmuş en önemli bayramdır.

İşini dosdoğru yapan herkesin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Günü'nü kutluyorum.

ÖzeIde emekçiIerimizin, geneIde dünya emekçiIerinin birIik mücadeIe ve dayanışma günü 1 Mayıs işçi bayramını kutIuyorum.

Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünyayı göreceğimiz günlerin geleceği umuduyla, tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarız.
1 Mayıs işçi bayramı kutlama sözleri ve mesajları! İşte en güzel 1 mayıs sözleri ve mesajları

Bir metre iş yapmayı, bir kilometre söz vermeye değişmem." Çalışan ve iş arayan her emekçinin 1 Mayıs'ı kutlu olsun…

Herkesin adil bir şekilde çalıştığı,hiçbir işçinin hakkının yenilmediği,umut dolu yarınlara. Emek hayattır gün gelir hatıra olur.

Bugün özel bir gün alın terinin gerçek sahiplerinin günü... 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

Emek, sermayeye öncüldür ve ondan bağımsızdır. Sermaye ancak emeğin meyvesidir ve emek olmadan sermaye olmazdı. Emek sermayeden üstündür ve daha büyük önem arz eder.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kargolar bayramda çalışıyor mu 2022? Kargolar bayramda açık mı? İşte Aras, MNG, Yurtiçi ve Sürat kargonun Ramazan bayramı çalışma saatleriKargolar bayramda çalışıyor mu 2022? Kargolar bayramda açık mı? İşte Aras, MNG, Yurtiçi ve Sürat kargonun Ramazan bayramı çalışma saatleri
Babacan ve İmamoğlu bir araya geldi! Kılıçdaroğlu'nun mesajını paylaştıBabacan ve İmamoğlu bir araya geldi! Kılıçdaroğlu'nun mesajını paylaştı
Korkunç olay! Ağaca asılı halde bulunduKorkunç olay! Ağaca asılı halde bulundu
Anahtar Kelimeler:
İşçi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

''Taraftarlar, futbolcularımız Floranus ve Boffin'e vurdu''

''Taraftarlar, futbolcularımız Floranus ve Boffin'e vurdu''

'Sürpriz'li müjde için beklenen gün!

'Sürpriz'li müjde için beklenen gün!

Sır perdesi aralanıyor! Korkunç ses kaydı dosyaya girdi

Sır perdesi aralanıyor! Korkunç ses kaydı dosyaya girdi

Putin ortadan kaybolacak! 'Rusya'nın kontrolünü devretti'

Putin ortadan kaybolacak! 'Rusya'nın kontrolünü devretti'

İstanbul'da silahlı çatışma! Yaralılar var

İstanbul'da silahlı çatışma! Yaralılar var

Bayramda hava nasıl olacak?

Bayramda hava nasıl olacak?

İlginizi Çekebilir

İlk ciddi uyarı geldi! Bu belirtiler varsa...

İlk ciddi uyarı geldi! Bu belirtiler varsa...

Çokeşli videolarını paylaşıyorlar! Yatak odasından...

Çokeşli videolarını paylaşıyorlar! Yatak odasından...

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Nükleer saldırı iddiası! “202 saniyede yok ediyor”

Nükleer saldırı iddiası! “202 saniyede yok ediyor”

Seksi fotoğraflarına annesi yardım ediyor! “Kırbaç hediye aldı”

Seksi fotoğraflarına annesi yardım ediyor! “Kırbaç hediye aldı”

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.