1 Mayıs'ta hangi yollar kapanacak? İşte 1 Mayıs'ta İstanbul'da kapatılacak yollar ve güzergahlar

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü vesilesiyle yarın İstanbul'da etkinlik alanlarına yakın yerlerde yollar trafiğe kapatılacak. Konuya ilişkin yapılan açıklamada Anadolu yakasında bulunan birkaç semtte yollar trafiğe kapatılacak. Peki, 1 Mayıs'ta hangi yollar kapalı? İşte İstanbul 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar.

1 MAYIS'TA HANGİ YOLLAR KAPANACAK?

İstanbul’da, 1 Mayıs tarihinde Maltepe Etkinlik Alanı’nda “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü” etkinlikleri nedeniyle saat 06.00’dan etkinlik bitimine kadar Anadolu Yakasında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

1 Mayıs günü Maltepe Etkinlik Alanı’nda “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü” çerçevesinde düzenlenecek etkinlikler nedeniyle, Turgut Özal Bulvarı (Maltepe - Kartal Sahil Yolu) (Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar kapatılacak.

1 MAYIS İÇİN ALTERNATİF YOLLAR

D-100 karayolu ve Maltepe Bağdat Caddesi ise alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

1 MAYIS NEDİR?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir. Türkiye'de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanmıştır. 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892[1] sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile, 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

