1 milyon dolar ödüllü 160 yıllık matematik problemi çözüldü

İddianın sahibi ise ünlü İngiliz Profesör Michael Atiyah.
Bedelli askerlikte 3. celp dönemi yerleri açıklandı!
Dikkat çeken kulis! 'AK Parti'nin af teklifi hakkında çekinceleri var'
İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu uyardı: İdlib mutabakatı son şans
Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak
70 yaşındaki adamın içinden köpek çıktı
Reuters duyurdu! İdlib'de son dakika gelişme
Dünyanın en büyük kuşu: Vorombe titan
Japonya hakkında sıra dışı bilgiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya FETÖ çağrısı
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde iğrenç olay! 3 öz kızına cinsel istismar
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan proje açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum