1 milyon dolar ödüllü 160 yıllık matematik problemi çözüldü

İddianın sahibi ise ünlü İngiliz Profesör Michael Atiyah.

160 yıllık soru çözüldü

1 / 8 Bilim dünyası İngiliz Profesör Michael Atiyah’ın açıklamasını konuşuyor. Zira Atiyah 160 yıldır çözülemeyen ve çözene 1 milyon dolar kazandıracak problemi çözdüğünü iddia etti.

2 / 8 "Matematiğin Nobel"i olarak da anılan Abel Ödülü ve Fields Madalyası sahibi Atiyah, denkleme bulduğu çözümü pazartesi Heidelberg Laureate Forum'da bilim dünyasına sundu.

3 / 8 1 milyon dolar (Yaklaşık 6.1 milyon TL) ödüllü matematik problemi adını, 1859'da hipotezi sunan Alman matematikçi Bernard Riemann'dan alıyor.

4 / 8 Riemann hipotezi asal sayıların dağılımını açıklaması açısından oldukça büyük bir önem taşıyor.

5 / 8 Asal sayılar, yalnızca kendilerine ve bir sayısına bölünmeleri nedeniyle kriptoloji alanında çok önem arz ediyor.

6 / 8 Şu ana kadar bulunmuş en büyük asal sayı 23,249,425 haneli. Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS) isimli organizasyon internet üzerinden gönüllülerin bilgisayarlarını kullanarak asal sayı arıyor.

7 / 8 En büyük asal sayı 26 Aralık 2017'de Jonathan Pace adlı gönüllünün bilgisayarı ile bulundu.