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1 Nisan On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

01.04.2022 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her hafta pazartesi ve cuma günleri ilgiyle takip edilen On Numara çekilişinin bugünkü sonucu merak konusu oldu. Şans oyunu severler, şanslı rakamların belli olup olmadığını araştırıyor. Peki 1 Nisan On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

1 Nisan On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

"1 Nisan On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?", "On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtı araştırılıyor. On Numara çekilişi 20.00'da başlıyor. Sonuçlar, çekilişin başlangıç saatinin ardından 15-20 dakika içerisinde belli oluyor. İşte ayrıntılar...

1 Nisan On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

1 Nisan On Numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

On Numara çekiliş sonuçlarına ve diğer şans oyunlarının çekiliş sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz.

ON NUMARA KURALLARI NELERDİR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.


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Milli Piyango
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