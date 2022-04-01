"1 Nisan On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?", "On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtı araştırılıyor. On Numara çekilişi 20.00'da başlıyor. Sonuçlar, çekilişin başlangıç saatinin ardından 15-20 dakika içerisinde belli oluyor. İşte ayrıntılar...

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

1 Nisan On Numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

On Numara çekiliş sonuçlarına ve diğer şans oyunlarının çekiliş sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz.

ON NUMARA KURALLARI NELERDİR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.



