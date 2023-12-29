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  4. 1 Ocak 2024 tatil mi? 1 Ocak 2024 Pazartesi resmi tatil mi? Okul, hastane, eczane, banka, kargo ve noterler...

1 Ocak 2024 tatil mi? 1 Ocak 2024 Pazartesi resmi tatil mi? Okul, hastane, eczane, banka, kargo ve noterler...

29.12.2023 10:23 | Son Güncelleme:
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1 Ocak 2024 tarihinde okul, hastane, eczane, banka, kargo ve noterlerin tatil olup olmayacağı merak konusu olurken birçok kişi, şimdiden arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Yeni yılın ilk günü Pazartesi gününe denk geliyor. Öte yandan bazı kurum ve kuruluşlar yeni yılın ilk gününde hizmet vermeyecekler. Peki, 1 Ocak 2024 tatil mi? 1 Ocak 2024 Pazartesi resmi tatil mi?

1 Ocak 2024 tatil mi? 1 Ocak 2024 Pazartesi resmi tatil mi? Okul, hastane, eczane, banka, kargo ve noterler...

Yılbaşı günü için plan yapan vatandaşlar 1 Ocak 2024 Pazartesi gününün resmi tatil olup olmadığı konusunda bilgi edinmek için internette sorgulama yapıyor. Yılbaşı gecesi yapılacak programların ardından yeni yılın ilk günü resmi kurumlara gitmek isteyen vatandaşlar 1 Ocak 2024 Pazartesi günü kamu kurumlarının açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, 1 Ocak 2024 Pazartesi resmi tatil mi? İşte detaylar...

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1 OCAK 2024 TATİL Mİ?

1 Ocak hem ülkemizde hem de dünyanın birçok ülkesinde resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

1

1 OCAK'TA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

1 Ocak 2024 Pazartesi günü resmi tatil olduğu için bankalar kapalı olacak.

Bankalarda 29 Aralık Cuma günü, saat 17.00'de son işlemler gerçekleştirilecek.

Bankalarda yeni mesaiye 2 Ocak Salı günü başlanacak.

2

1 OCAK 2024 HASTANELER AÇIK MI?

1 Ocak 2024 tarihinde hastaneler Acil Servis dışında hizmet vermeyecek

Hastanelerin Acil Servis bölümleri ise haftanın 7 günü, 24 saat hizmet veriyor.

3

1 OCAK 2024'TE ECZANELER HİZMET VERECEK Mİ?

1 Ocak 2024 Cuma günü eczaneler de kapalı olacak.

Eczacılar yeni yılda mesaiye 2 Ocak Salı günü başlayacaklar.

Öte yandan nöbetçi eczaneler, haftanın 7 günü, 24 saat bulunmaktadır.

4

1 OCAK 2024 SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI, AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞIYOR MU?

1 Ocak 2024 Cuma günü resmi tatil olduğundan Sağlık Ocakları kapalı olcak.

Sağlık Ocağı görevlileri, yeni mesaiye 2 Ocak Salı günü başlayacaklar.

5

1 OCAK 2024 NOTERLER HİZMET VERİYOR MU?

1 Ocak 2024 Cuma günü resmi tatil olduğundan noterler kapalı olacak ve hizmet vermeyecekler.

Öte yandan nöbetçi noterler, haftanın 7 günü, 24 saat hizmet vermektedir.

6

1 OCAK'TA KARGOLAR ÇALIŞACAK MI?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

Kargolar 31 Aralık 2023- 1 Ocak 2024 tarihleri arasında hizmet vermeyecekler.

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