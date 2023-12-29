1 Ocak 2024 tatil mi? 1 Ocak 2024 Pazartesi resmi tatil mi? Okul, hastane, eczane, banka, kargo ve noterler...

Yılbaşı günü için plan yapan vatandaşlar 1 Ocak 2024 Pazartesi gününün resmi tatil olup olmadığı konusunda bilgi edinmek için internette sorgulama yapıyor. Yılbaşı gecesi yapılacak programların ardından yeni yılın ilk günü resmi kurumlara gitmek isteyen vatandaşlar 1 Ocak 2024 Pazartesi günü kamu kurumlarının açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, 1 Ocak 2024 Pazartesi resmi tatil mi? İşte detaylar...

1 OCAK 2024 TATİL Mİ?

1 Ocak hem ülkemizde hem de dünyanın birçok ülkesinde resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

1 OCAK'TA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

1 Ocak 2024 Pazartesi günü resmi tatil olduğu için bankalar kapalı olacak.

Bankalarda 29 Aralık Cuma günü, saat 17.00'de son işlemler gerçekleştirilecek.

Bankalarda yeni mesaiye 2 Ocak Salı günü başlanacak.

1 OCAK 2024 HASTANELER AÇIK MI?

1 Ocak 2024 tarihinde hastaneler Acil Servis dışında hizmet vermeyecek

Hastanelerin Acil Servis bölümleri ise haftanın 7 günü, 24 saat hizmet veriyor.

1 OCAK 2024'TE ECZANELER HİZMET VERECEK Mİ?

1 Ocak 2024 Cuma günü eczaneler de kapalı olacak.

Eczacılar yeni yılda mesaiye 2 Ocak Salı günü başlayacaklar.

Öte yandan nöbetçi eczaneler, haftanın 7 günü, 24 saat bulunmaktadır.

1 OCAK 2024 SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI, AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞIYOR MU?

1 Ocak 2024 Cuma günü resmi tatil olduğundan Sağlık Ocakları kapalı olcak.

Sağlık Ocağı görevlileri, yeni mesaiye 2 Ocak Salı günü başlayacaklar.

1 OCAK 2024 NOTERLER HİZMET VERİYOR MU?

1 Ocak 2024 Cuma günü resmi tatil olduğundan noterler kapalı olacak ve hizmet vermeyecekler.

Öte yandan nöbetçi noterler, haftanın 7 günü, 24 saat hizmet vermektedir.

1 OCAK'TA KARGOLAR ÇALIŞACAK MI?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

Kargolar 31 Aralık 2023- 1 Ocak 2024 tarihleri arasında hizmet vermeyecekler.





