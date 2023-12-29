1 Ocak 2024 tatil mi? 1 Ocak 2024 Pazartesi resmi tatil mi? Okul, hastane, eczane, banka, kargo ve noterler...

Yılbaşı günü için plan yapan vatandaşlar 1 Ocak 2024 Pazartesi gününün resmi tatil olup olmadığı konusunda bilgi edinmek için internette sorgulama yapıyor. Yılbaşı gecesi yapılacak programların ardından yeni yılın ilk günü resmi kurumlara gitmek isteyen vatandaşlar 1 Ocak 2024 Pazartesi günü kamu kurumlarının açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, 1 Ocak 2024 Pazartesi resmi tatil mi? İşte detaylar...
1 Ocak hem ülkemizde hem de dünyanın birçok ülkesinde resmi tatil olarak kabul edilmektedir.
1 Ocak 2024 Pazartesi günü resmi tatil olduğu için bankalar kapalı olacak.
Bankalarda 29 Aralık Cuma günü, saat 17.00'de son işlemler gerçekleştirilecek.
Bankalarda yeni mesaiye 2 Ocak Salı günü başlanacak.
1 Ocak 2024 tarihinde hastaneler Acil Servis dışında hizmet vermeyecek
Hastanelerin Acil Servis bölümleri ise haftanın 7 günü, 24 saat hizmet veriyor.
1 Ocak 2024 Cuma günü eczaneler de kapalı olacak.
Eczacılar yeni yılda mesaiye 2 Ocak Salı günü başlayacaklar.
Öte yandan nöbetçi eczaneler, haftanın 7 günü, 24 saat bulunmaktadır.
1 Ocak 2024 Cuma günü resmi tatil olduğundan Sağlık Ocakları kapalı olcak.
Sağlık Ocağı görevlileri, yeni mesaiye 2 Ocak Salı günü başlayacaklar.
1 Ocak 2024 Cuma günü resmi tatil olduğundan noterler kapalı olacak ve hizmet vermeyecekler.
Öte yandan nöbetçi noterler, haftanın 7 günü, 24 saat hizmet vermektedir.
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir.
Kargolar 31 Aralık 2023- 1 Ocak 2024 tarihleri arasında hizmet vermeyecekler.