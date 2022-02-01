1 Şubat deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

1 Şubat sabahı Ege Denizi, Van/Ermişler, Aydın/Darakaraağaç gibi ülkenin bir çok noktasında deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar internet üzerinden 1 Şubat Kandilli Rasathanesi son depremler listesini araştırıyor. 1 Şubat Salı günü meydana gelen depremlerin şiddetini haberimizde detaylıca yer verdik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!
05:25:37 38.8885 43.5590 4.9 -.- 3.5 -.- COLPAN-(VAN)
04:54:11 38.9370 43.6270 5.0 -.- 3.8 4.0 KARAHAN-MURADIYE (VAN)
03:17:11 37.9215 27.6000 4.9 -.- 1.4 -.- DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN)
01:39:28 38.8533 43.5170 5.2 -.- 2.8 -.- ERMISLER-(VAN)
00:31:13 37.8142 26.7340 5.0 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp
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