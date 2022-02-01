1 Şubat deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

1 Şubat sabahı Ege Denizi, Van/Ermişler, Aydın/Darakaraağaç gibi ülkenin bir çok noktasında deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar internet üzerinden 1 Şubat Kandilli Rasathanesi son depremler listesini araştırıyor. 1 Şubat Salı günü meydana gelen depremlerin şiddetini haberimizde detaylıca yer verdik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

1 ŞUBAT AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

05:25:37 38.8885 43.5590 4.9 -.- 3.5 -.- COLPAN-(VAN)

04:54:11 38.9370 43.6270 5.0 -.- 3.8 4.0 KARAHAN-MURADIYE (VAN)

03:17:11 37.9215 27.6000 4.9 -.- 1.4 -.- DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN)

01:39:28 38.8533 43.5170 5.2 -.- 2.8 -.- ERMISLER-(VAN)

00:31:13 37.8142 26.7340 5.0 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

