1 temmuz sonrası düğünler saat kaçta bitecek? Nikah ve kına geceleri nasıl olacak?

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı. Genelgede, nişanlar, düğünler ve nikah merasimlerine ilişkin detaylar aktarıldı. Peki, nikah ve düğünler nasıl yapılacak? Düğünler saat kaça kadar sürecek? Nikah ve düğünlerde kişi sayısı sınırı kalktı mı, yemek ikrami yapılacak mı? İşte detaylar...
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:
Nikah ve Düğün merasimlerinde;
Yiyecek/içecek ikramı yapılabilecektir.
Canlı müzik icrası da dahil olmak üzere müzik yayını saat 24.00'e kadar yapılabilecektir.
Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan "düğün sırasında sosyal mesafenin korunamayacağı oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmamalıdır" hükmü doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca bu konuda yeni bir tavsiye kararı alınıncaya kadar düğün ve nikahlarda ancak fiziki mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekildeki oyun, dans, halay ya da gösteriler yapılabilecektir.
Sünnet, nişan ve kına gibi etkinliklere ise daha önceden duyurulduğu üzere 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra izin verilecektir.
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