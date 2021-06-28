HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 1 temmuz sonrası düğünler saat kaçta bitecek? Nikah ve kına geceleri nasıl olacak?

1 temmuz sonrası düğünler saat kaçta bitecek? Nikah ve kına geceleri nasıl olacak?

28.06.2021 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, 1 Temmuz itibariyle başlayacak olan normalleşme dönemi için yeni genelge yayınlandı. 1 Temmuz sonrası için düğün tarihi alanlar, düğünlerin saat kaçta biteceğini ve kişi sayı sınırı yasağının kalkıp kalkmadığını merak ederken, genelge ile nişan, nikah, kına gecesi ve düğünlerin nasıl olacağı netlik kazandı.

1 temmuz sonrası düğünler saat kaçta bitecek? Nikah ve kına geceleri nasıl olacak?

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı. Genelgede, nişanlar, düğünler ve nikah merasimlerine ilişkin detaylar aktarıldı. Peki, nikah ve düğünler nasıl yapılacak? Düğünler saat kaça kadar sürecek? Nikah ve düğünlerde kişi sayısı sınırı kalktı mı, yemek ikrami yapılacak mı? İşte detaylar...

1 TEMMUZ SONRASI DÜĞÜNLER NASIL OLACAK?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

Nikah ve Düğün merasimlerinde;

  • Yiyecek/içecek ikramı yapılabilecektir.

  • Canlı müzik icrası da dahil olmak üzere müzik yayını saat 24.00'e kadar yapılabilecektir.

  • Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan "düğün sırasında sosyal mesafenin korunamayacağı oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmamalıdır" hükmü doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca bu konuda yeni bir tavsiye kararı alınıncaya kadar düğün ve nikahlarda ancak fiziki mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekildeki oyun, dans, halay ya da gösteriler yapılabilecektir.

  • Nikah/düğün merasimlerinde (kapalı yerler için halen uygulanmakta olan kişi başına asgari 6 m² yer bulunması şartı dışında) katılımcı sınırlamasına gidilmeyecektir.

as

  • Köy düğünlerine 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren izin verilecek olup, belirtilen tarihten itibaren sokak düğünlerine (il, ilçe ve beldelerde) izin verilip verilmeyeceği İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarında kararlaştırılacaktır.
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Temmuz genelgesiİçişleri Bakanlığı'ndan 1 Temmuz genelgesi

  • Sünnet, nişan ve kına gibi etkinliklere ise daha önceden duyurulduğu üzere 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra izin verilecektir.

  • Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere kişi başına asgari açık alanlarda 4 m², kapalı alanlarda 6 m² yer bırakılmak ve Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak kaydıyla izin verilecektir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manuel şanzımanlı Suzuki Swift Hibrit Türkiye'ye geliyor! İşte fiyatıManuel şanzımanlı Suzuki Swift Hibrit Türkiye'ye geliyor! İşte fiyatı
PARTNERYıllar onu çok değiştirdi! Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyorYıllar onu çok değiştirdi! Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor
Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı: Kuvvetli olacakMeteoroloji'den çok sayıda il için uyarı: Kuvvetli olacak
Anahtar Kelimeler:
normalleşme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3 padişah, 12 Cumhurbaşkanı gördü! "Hasta bile olmadım"

3 padişah, 12 Cumhurbaşkanı gördü! "Hasta bile olmadım"

Beren Saat pozlarıyla Instagram'ı salladı! "Lila bikinimle..."

Beren Saat pozlarıyla Instagram'ı salladı! "Lila bikinimle..."

Fatih Terim’den ‘taç’ tepkisi: 100 kere söyledim

Fatih Terim’den ‘taç’ tepkisi: 100 kere söyledim

Takla atan otomobilin sürücüsü: Bir sigara verin, gözünüzü seveyim

Takla atan otomobilin sürücüsü: Bir sigara verin, gözünüzü seveyim

İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Temmuz genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Temmuz genelgesi

Göbeklitepe yakınlarında heyecanlandıran keşif

Göbeklitepe yakınlarında heyecanlandıran keşif

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Dehşet! 7 kişiyi vurup, otomobille ezmeye çalıştılar

Dehşet! 7 kişiyi vurup, otomobille ezmeye çalıştılar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Avustralya’da sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Avustralya’da sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Geç kalan YKS adayına velilerden destek geldi, sınava alındı

Geç kalan YKS adayına velilerden destek geldi, sınava alındı

Meteoroloji'den korkutan rapor! Yüzde 66 azalma var

Meteoroloji'den korkutan rapor! Yüzde 66 azalma var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.