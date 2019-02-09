"1 Temmuz'dan bugüne kadarki bütün felaketlerin ödemesi yapılacak"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal üretimin devamı ve en kısa zamanda yaraların sarılmasını sağlayabilmek için TARSİM sigortası dışında olan vatandaşlara 1 Temmuz'dan bugüne kadar olan bütün felaketleri kapsayacak şekilde bir ödeme yapılacağını bildirdi.

Pakdemirli, Antalya Havalimanı Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi açılışında, millete hizmet etmeyi şiar edinen, kolaylaştıran, zorlaştırmayan bir yönetim anlayışında olduklarını söyledi.

Havacılık sektöründe uçuş güvenliği açısından kuvvetli rüzgar, yoğun sis, kar, dolu, yağmur ve yıldırım gibi meteorolojik olayların hayati öneme sahip olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, büyük boyutlu kaza ve kırımlara sebep olan meteorolojik olayların tespit edilerek gerekli uyarıların yapılması için özel uyarı sistemleri geliştirildiğini ve havalimanlarına konulduğunu ifade etti.

En önemli sistemlerden olan Alçak Seviye Rüzgar Kırılım Uyarı Sistemini Antalya Havalimanı'na kurduklarını aktaran Pakdemirli, "160 bin civarındaki uçak trafiği ve 30 milyon yolcu trafiğiyle ülkemizin en yoğun üçüncü havalimanı olan Antalya Havalimanı, ülkemiz ekonomisinin lokomotif konumundaki havalimanlarından." dedi.