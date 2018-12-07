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1 ton 271 kilogram eroin ele geçirilmişti! TIR'ın sahibi vergi rekortmeni çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2018 23:18 | Son Güncelleme

Erzincan'da, 3 gün önce polislerce durdurulan TIR’da, 1 ton 271 kilogramlık miktar ile cumhuriyet tarihinde tek seferde en fazla eroinin ele geçirilmesi olayına ilişkin Van'da vergi rekortmenleri arasında bulunan bir iş insanı gözaltına alındı.

1 ton 271 kilogram eroin ele geçirilmişti! TIR'ın sahibi vergi rekortmeni çıktı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentin Erzurum-Erzincan kara yolundaki uygulama noktasında polislerce durdurulan 06 BCD 99 plakalı TIR’ın dorsesinde 1 ton 271 kilogram eroin bulunmasına ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yapılan araştırmada, söz konusu TIR’ın sahibinin Van'da bir tavukçuluk şirketinin de sahibi iş insanı A.E. olduğu anlaşıldı.

Van'da vergi rekortmenleri arasında bulunan A.E, savcılığın talimatı doğrultusunda gözaltına alındı.

Operasyon sırasında TIR’da yakalanan H.Ç, R.Y. ve S.Y'nin yanı sıra bu kişilere uyuşturucuyu teslim ettikleri gerekçesiyle Van'da gözaltına alınıp Erzincan'a getirilen 2 kişinin de polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Soruşturmanın yürütüldüğü Erzincan'a getirilecek A.E'nin gözaltına alınmasıyla olaya ilişkin yakalanan zanlı sayısı 6'ya yükseldi.

NE OLMUŞTU?

Erzincan polisi, 3 gün önce kentin Erzurum-Erzincan kara yolundaki uygulama noktasında durdurduğu 06 BCD 99 plakalı tırın dorsesinde, "Belçika kurdu" cinsi erkek narkotik dedektör köpeği "Odin"in tepki vermesiyle arama yapmıştı.

Van'dan İstanbul'a gitmek isteyen tırın dorsesindeki aramada, hayvan yağlarına sarılan 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirilmişti.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜĞÜ

Ele geçirilen1 ton 271 kilogram eroin, cumhuriyet tarihinde tek seferde yakalanan en büyük eroin miktarı olurken, "Odin" de hassas burunlar arasında tek operasyonda en fazla eroin yakalatan köpek olarak tarihe geçmişti.

(AA)

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