1 yaşındaki Toprak bebeğin ölümünde korkunç gerçek! Anne ve sevgilisi gözaltında

Antalya'nın Aksu ilçesinde darbedildiği iddia edilen bebek kaldırıldığı poliklinikte hayatını kaybetti. Cihadiye Mahallesi'nde yaşayan A.Ç. 1 yaşındaki bebeği Toprak Ç'yi kanepeden düşmesi sonucu rahatsızlandığını öne sürerek Aksu Semt Polikliniği'ne götürdü.

VÜCUDUNDA MORLUKLAR VARDI

Vücudunda darptan kaynaklandığı üzerinde durulan morluklar olan bebek, poliklinikteki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ANNE VE SEVGİLİSİ GÖZALTINDA

Bebeğin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili anne A.Ç. ve birlikte yaşadığı A.Ö. gözaltına alındı. Bebeğin babasının cezaevinde olduğu öğrenildi.

(AA)

