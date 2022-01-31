HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 1 yıl sonra ‘pencerelerin açık’ diyerek eve çağrıldı! Gördüğü manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı

1 yıl sonra ‘pencerelerin açık’ diyerek eve çağrıldı! Gördüğü manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı

31.01.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da komşularının darp etmesi sonucu eşi hayatını kaybeden kadın, tutuklanan şahsın oğlu tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle 23 yıllık evini terk etti. 1 yıl sonra ‘pencerelerin açık’ diyerek çağrılan kadın, evine döndüğünde gördüğü manzara karşısına gözyaşlarına boğuldu. Yaşadıklarını anlatan kadın, "Burayı böyle görünce şoke oldum. Artık bir şey diyemiyorum. Ben acımı da yaşayamadım. Karşı taraftan aldığım tehditlerden ötürü kendi mülküme gelip oturamadım" dedi.

Antalya Kepez'de Emine Kara, komşularının eşini darp etmesinin ardından geçtiğimiz yıl 28 Şubat’ta yüzde 90 engeli bulunan eşi Mümün Kara'yı tedavi gördüğü hastanede kaybetti. Eşini kaybeden Kara, tutuklanan şahsın oğlunun kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle 23 yıllık evinden ayrıldı. 1 yıl sonra ‘pencerelerin açık’ diyerek çağrılan kadın, evine döndüğünde gördüğü manzara karşısına gözyaşlarına boğuldu. Kara, "Defalarca tehdit aldım. Mezarlığa giderken üzerime araç sürüldü. Bu korkudan gelemedim. Ben burada oturmak istedim. Eşimin acısını burada yaşamak isterdim" diye konuştu.

AW531691_01

EMİNE KARA'YA KOMŞUSU HABER VERDİ

Olay, Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sütçüler Caddesi üzerinde bulunan müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; evde eşi ve çocukları ile birlikte yaşayan Emine Kara, iddiaya göre komşularının eşini darp etmesinin ardından geçtiğimiz yıl 28 Şubat’ta yüzde 90 engeli bulunan eşi Mümün Kara'yı tedavi gördüğü hastanede kaybetti. Emine Kara, yaşanan olayların ardından tutuklanan şahsın oğlunun kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle 23 yıllık evinden ayrıldı. Kara kendisine daha uzaktan bir ev kiralayarak çocukları ile burada yaşamaya başladı. Kara’nın terk ettiği evinin pencerelerinin açık olduğunu gören bir komşusu kadını dün sabah arayarak durumu bildirdi.

AW531691_05 (2)

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Bunun üzerine evini kontrol etmek için çocukları ile gelen Kara, gördükleri karşısında adeta hayatının şokunu yaşadı. Hırsızların bilinmeyen bir zamanda karanın evine girerek adeta evin altını üstüne getirdikleri görüldü. Talan edilen evin eşyalarını dağıtıldığı ve tüm eşyaların ortalığa saçıldığı görüldü. Hırsızların evde bulunan iki klima iç ünitesi ve prizleri dahi çaldıkları görüldü. Eşyalarını o halde gören kadın ise gözyaşlarını tutamadı.

"BURAYI BÖYLE GÖRÜNCE ŞOKE OLDUM"

Yaşadıklarını gözü yaşlı anlatan Kara, “19 Şubat’ta eşim evin önünde darp edildi. 28 Şubat’ta eşimi kaybettim. O zamandan sonra bize karşı taraftan gelen tehditlerden dolayı ben evimi boşaltmak zorunda kaldım. En son 6 Ocak’ta geldiğimde her şey yerindeydi. Bugün komşum telefon etti. İçeriden eşyalarımın çalındığını söyledi. Klimalarımın, kızıma aldığım çeyiz eşyalarımın götürüldüğünü gördüm. Ben klimalarımı götürecektim maddi imkanım olmadığı için götürememiştim. Eşimden kalan emekli maaşımla hem kira veriyorum hem de evimi geçindiriyorum. Burayı böyle görünce şoke oldum. Artık bir şey diyemiyorum. Ben acımı da yaşayamadım. Karşı taraftan aldığım tehditlerden ötürü kendi mülküme gelip oturamadım. Hayırsever kişilerden yardım bekliyorum” dedi.

AW531691_11

"EŞİMİN ACISINI BURADA YAŞAMAK İSTERDİM"

Eve hırsızların camdan girdiğini belirten Kara, “Her yeri talan etmişler. En son takvim yaprağı bile 28 Şubat’ta koparılmıştı. Anılarım kalmamış. Anılarım uçum gitti. Çok zorluklar altında taktırdığımız klimalarımız da gitti. İnsanlık artık ölmüş diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Ben bir emekli maaşı ile geçiniyorum. Oğlumu okutmayı düşünüyorum. Ben de bilirdim eşyalarımı almayı; ama alamadım. Eve de gelemiyorum. Defalarca tehdit aldım. Mezarlığa giderken üzerime araç sürüldü. Bu korkudan gelemedim. Ben burada oturmak istedim. Eşimin acısını burada yaşamak isterdim” ifadelerine yer verdi.

AW531691_13 (1)

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes metaverse'ü konuşuyor! Bir açıklama da Apple CEO'su Tim Cook'tan geldiHerkes metaverse'ü konuşuyor! Bir açıklama da Apple CEO'su Tim Cook'tan geldi
Protestolar büyüyor! Başbakan Trudeau ve ailesi gizli bir yere götürüldüProtestolar büyüyor! Başbakan Trudeau ve ailesi gizli bir yere götürüldü
Yeni kar yağışı uyarısı! Bu kez Balkanlardan geliyorYeni kar yağışı uyarısı! Bu kez Balkanlardan geliyor
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Anlatılacak kelime bulamıyorum...Adalet olsa seni tehdit eden çocuğu taş ocağında calistirirlar ama yok...
adalet adalet adaletin olmadığı yerde zulüm başlarmış.adam hırsızlık yapıyor 2 saat sonra elni kolunu sallayıp çıkıp gidiyor.sen bana sordunmu bırakıyorsun

En Çok Okunan Haberler

Doğalgaz faturası desteği Şubat’ta başlıyor! Kimler alabilecek? İşte detaylar…

Doğalgaz faturası desteği Şubat’ta başlıyor! Kimler alabilecek? İşte detaylar…

Swinger partisi ölümle bitti! Yeni detaylar...

Swinger partisi ölümle bitti! Yeni detaylar...

Survivor'ı bırakıyor! "Zorla tutmuyoruz" diyerek resti çekti

Survivor'ı bırakıyor! "Zorla tutmuyoruz" diyerek resti çekti

Son dakika: Bingöl'de gece yarısı korkutan deprem! Elazığ ve Erzurum'da da hissedildi (İlk açıklama geldi)

Son dakika: Bingöl'de gece yarısı korkutan deprem! Elazığ ve Erzurum'da da hissedildi (İlk açıklama geldi)

Kar yağışında trafiğe kapanmıştı! Rekor ceza

Kar yağışında trafiğe kapanmıştı! Rekor ceza

Kim, yine yaptı yapacağını! 2017'den bu yana böylesi olmamıştı

Kim, yine yaptı yapacağını! 2017'den bu yana böylesi olmamıştı

İlginizi Çekebilir

Fiyatını görünce bir an kendinize gelemeyeceğiniz kol saatleri

Fiyatını görünce bir an kendinize gelemeyeceğiniz kol saatleri

Erdoğan'dan İmamoğlu'na: "Birileri kafayı bulmaya gidiyor"

Erdoğan'dan İmamoğlu'na: "Birileri kafayı bulmaya gidiyor"

Her tene uyan koku farklı! İşte burçlara özel, en güzel parfüm önerileri

Her tene uyan koku farklı! İşte burçlara özel, en güzel parfüm önerileri

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Çok sayıda gözaltı var

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Çok sayıda gözaltı var

214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra hayatının şokunu yaşadı

214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra hayatının şokunu yaşadı

Adalet Bakanı istifa etti! Yerine Bekir Bozdağ atandı!

Adalet Bakanı istifa etti! Yerine Bekir Bozdağ atandı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.