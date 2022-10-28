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  4. 1 yıldır JASAT ekipleri tarafından aranan zanlı tutuklandı

1 yıldır JASAT ekipleri tarafından aranan zanlı tutuklandı

28.10.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da, 1 yıldır aranan ve 17 yıl 1 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.

1 yıldır JASAT ekipleri tarafından aranan zanlı tutuklandı

Diyarbakır’da, 1 yıldır aranan ve 17 yıl 1 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyon çerçevesinde, “Uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yapma, kasten yaralama, tehdit ve hakaret” suçundan hakkında 17 yıl 1 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 1 yıldır aranmakta olan M.G. isimli şüpheli, Kayapınar ilçesinde düzenlenen operasyon sonucunda yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır JASAT

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