10 adaya 7 gün vizesiz girişte yeni gelişme! Dışişleri Bakanlığı açıkladı: AB Komisyonu onayladı

Ege'de bulunan 10 adaya 7 gün kapıda vize alarak girmek için sayılı günler kaldı. Çalışmayla ilgili Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi.

YÖNETMELİK HAZIRLANIYOR

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Yunanistanlı yetkililer, Cumhurbaşkanımızın Atina’yı ziyaretleri sırasında, vatandaşlarımızın on Yunan adasına yapacakları turistik seyahatlerde kapıda tek girişli ve yedi gün geçerli vize uygulanmasına yönelik çalışmanın AB Komisyonunca onaylandığını ve konuya ilişkin bir yönetmeliğin hazırlanmakta olduğunu tarafımıza aktardılar. Uygulamanın resmen bildirilmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

MİÇOTAKİS DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Yunanistan'da kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunmuştu. Miçotakis, "İlişkileri yeniden canlandırmaya karar verdik. 10 ada için Türk vatandaşlarına 7 günlük turist vizesi verilecek" ifadelerini kullanmıştı.







