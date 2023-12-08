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  4. 10 adaya 7 gün vizesiz girişte yeni gelişme! Dışişleri Bakanlığı açıkladı: AB Komisyonu onayladı

10 adaya 7 gün vizesiz girişte yeni gelişme! Dışişleri Bakanlığı açıkladı: AB Komisyonu onayladı

08.12.2023 20:50 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretinde duyurulan 10 adaya kapıda 7 günlük vizeyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli çalışmanın AB Komisyonunda onaylandığını ve Yunanistan'ın bir yönetmelik hazırladığını duyurdu.

10 adaya 7 gün vizesiz girişte yeni gelişme! Dışişleri Bakanlığı açıkladı: AB Komisyonu onayladı

Ege'de bulunan 10 adaya 7 gün kapıda vize alarak girmek için sayılı günler kaldı. Çalışmayla ilgili Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi.

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YÖNETMELİK HAZIRLANIYOR

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Yunanistanlı yetkililer, Cumhurbaşkanımızın Atina’yı ziyaretleri sırasında, vatandaşlarımızın on Yunan adasına yapacakları turistik seyahatlerde kapıda tek girişli ve yedi gün geçerli vize uygulanmasına yönelik çalışmanın AB Komisyonunca onaylandığını ve konuya ilişkin bir yönetmeliğin hazırlanmakta olduğunu tarafımıza aktardılar. Uygulamanın resmen bildirilmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

MİÇOTAKİS DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Yunanistan'da kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunmuştu. Miçotakis, "İlişkileri yeniden canlandırmaya karar verdik. 10 ada için Türk vatandaşlarına 7 günlük turist vizesi verilecek" ifadelerini kullanmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Vize Yunanistan ada
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