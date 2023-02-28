10 binden fazla insan tehlikede! İlçe ilçe sıralandı: Liste başı Avcılar ve Küçükçekmece...

Depremlerin ardından tüm Türkiye'de binaların depreme dayanıklılığı sorgulanmaya başladı. Vatandaşlar yapı denetim firmalarının, belediyelerin kapılarının yolunu tuttu. Ancak birçok kimse de binaların yıkılması yönünde karar verilmesi kaygısıyla testlere karşı çıkıyor. İBB 2019'dan beri ücretsiz tarama gerçekleştirse de gidilen 107 bin binadan yalnızca çok az bir kısmına girilebildi. Bu çalışmadan ortaya çıkan sonuç ise tedirgin edici...

AVCILAR, KÜÇÜKÇEKMECE, SİLİVRİ...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, geçtiğimiz günlerde kentteki riskli yapılarla ilgili düzenlediği basın toplantısında İBB’nin 3.5 yılda hızla tarama için 107 bin binaya gittiğini ve sadece 29 bin 700 binaya girebildiklerini belirtmişti.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonucu ortaya çıkan sonuca göre; çökme olasılığı bulunan binaların 95 tanesi Avcılar'da, 46'sı Küçükçekmece'de, 32'si Silivri'de, 19'u Bahçelievler'de, 14'ü Büyükçekmece'de, 14'ü Zeytinburnu'nda, 12'si Esenler'de, 11'i ise Bakırköy'de bulunuyor.

10 BİNDEN FAZLA KİŞİ YAŞIYOR

Gökçe, 29 bin 700 binadan bin 525 tanesinin risk grubu yüksek ve olası bir depremde yıkılabileceğini belirlediklerini, 318 binanın ise durduğu yerde çökebileceğini belirterek bu binalarda 3 bin 999 hane ve 10 bini aşkın vatandaşın yaşadığını ifade etmişti.