'Yüksek katlı binaların çoğu...' Ukrayna'dan sonra şimdi de Türkiye! Japon bilim insanından dikkat çeken paylaşım

Kahramanmaraş merkezli ve çok sayıda ilde büyük yıkım yaratan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra tüm Türkiye'nin gözü uzmanların açıklamalarına çevrildi. Özellikle, depremsellik açısından Türkiye'yle benzer özellikler taşıyan Japonya'daki uzmanların değerlendirmeleri de merak ediliyor. Tokyo Üniversitesi Disiplinlerarası Bilgi Çalışmaları Enstitüsü’nden Profesör Hidenori Watanabe’nin yaptığı çalışma sarsıntıların neden olduğu yıkımı gözler önüne serdi. Watanabe, Türkiye’yi vuran depremin neden olduğu hasarın ve sarsıntıya neden olan fay hattının uydu görüntülerini yayınladı. İşte detaylar...

FAY HATTININ UYDU GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Deprem bölgesini uydu görüntüleri ile mercek altına alan Watanabe, verileri sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Dijital arşivleme ve bilgi teknolojileri konularında uzman olan Watanabe, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinden İslahiye ilçesine uzanan fay hattını görüntülediklerini kaydederken, Şanlıurfa’ya dair görüntüler için ise "Kentin birçok bölgesinde görülen yardım çadırları, hasarın boyutunu gözler önüne seriyor" ifadelerini kullandı.

"YÜKSEK KATLI BİNALARIN ÇOĞU..."

Watanabe, Hatay’daki hasara dair uydu görüntülerini ise, "Şehirdeki yüksek katlı binaların çoğunun yıkılması büyük hasara neden oldu" notuyla paylaştı.

RUSYA İŞGALİNİN UKRAYNA'DA NEDEN OLDUĞU YIKIMI DA DİJİTAL HARİTAYLA GÖZLER ÖNÜNE SERMİŞTİ

Watanabe, geçtiğimiz sene liderlik ettiği ekiple birlikte Rusya işgalinin Ukrayna’da neden olduğu yıkımı gösteren dijital bir harita oluşturarak kamuoyunun dikkatini çekmişti. (İHA)