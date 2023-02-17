'Belediye bütçesinin tamamını da...' Olası İstanbul depremi için çarpıcı sözler! Herkes bunu düşünüyordu 'Yenileme şansı yok'

Kahramanmaraş merkezli, Türkiye'yi kahreden depremlerin ardından hemen hemen her vatandaş, yaşadığı bölgedeki deprem potansiyelini araştırmaya başladı. Bu noktada uzun zamandır çok sayıda uyarının yapıldığı beklenen büyük İstanbul depremine ilişkin tedirginlik de arttı. İstanbul'daki yapıların durumu ve olası bir depremde nelerin yaşanacağı herkes tarafından merak edilirken İstanbul'da alınan tedbirler de araştırılıyor. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı ve Şehir Plancısı Dr. Buğra Gökçe, olası İstanbul depremine dair çarpıcı açıklamalar geldi. Belediyenin bütçesinin tamamını ayırsalar İstanbul'daki yapı stoğunu ayağa kaldırıp yenileme şansına sahip olmadıklarını söyleyen Gökçe, Türkiye Cumhuriyeti’nin toplam gayri safi yurtiçi hasılasının önemli bir bölümü ayrılsa da İstanbul’un sorununun 3-4 yılda çözülebileceği bir durum oluşmayacağını ifade etti. İşte detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrasında yeniden gündeme gelen olası İstanbul depremi konulu çalışma yapacak Bilim Kurulu ile bir araya geldi. TV100 canlı yayınına katılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve Şehir Plancısı Dr. Gökçe ise olası İstanbul depremiyle alakalı önemli ifadeler kullandı.

"BELEDİYENİN BÜTÇESİNİN TAMAMINI AYIRSAK..."

Gökçe, "Vatandaşımız, ‘oturduğum evde güvenli nasıl oturabilirim?’ anlamında bir düşünce ve hareket planına başladı. Biz belediyenin bütçesinin tamamını ayırsak İstanbul’daki yapı stoğunu ayağa kaldırıp yenileme şansına sahip değiliz. Türkiye Cumhuriyeti’nin toplam gayri safi yurtiçi hasılasının önemli bir bölümünü ayırsanız da İstanbul’un sorununu 3-4 yılda çözebileceğiniz bir durum oluşmaz." dedi.

"BU PARALARA EVİNİ BOŞALTMAK İSTEYEN EV SAHİBİ DE OLMAZ"

Öte yandan Gökçe, "6356 sayılı yasamız, yani riskli yapıyı belirleyen yasada; eğer o yapı boşaltılacaksa yanın malikine kira yardımı yapılır maddesi var. Bunun da skalası var. İstanbul özelinde bin 150’den bin 550 liraya çıktı. Bu paralara evini boşaltmak isteyen ev sahibi de olmaz. Yasa, 'ev sahibine kira yardımı yapınız' diyor. Şimdi İstanbul’da bu yapıların yüzde 60’ında kiracılar oturuyor. Yasa kiracıya bir seferlik yardım yapılmasını öngörüyor." şeklinde konuştu.

İSTANBUL'DA KAÇ BİNA DEPREM RİSKİ ALTINDA?

Gökçe İstanbul'daki riskli bina sayısıyla alakalı ise "En riskli olduğunu bildiğimiz; 30 bin riskli bina var. İstanbul’da toplamda 90 bin riskli bina var." ifadelerini kullandı.