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  4. 10 büyükelçiden Osman Kavala açıklaması: Hollanda Başbakanı Rutte, 'Büyükelçimiz geri adım atmadı, aynı uyarıları gelecekte de yapacağız' dedi

10 büyükelçiden Osman Kavala açıklaması: Hollanda Başbakanı Rutte, 'Büyükelçimiz geri adım atmadı, aynı uyarıları gelecekte de yapacağız' dedi

01.11.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, 10 ülkenin büyükelçisinin, Osman Kavala'nın serbest bırakılması ile ilgili açıklama konusunda geri adım atmadıklarını söyledi. Rutte, "Gelecekte de benzer uyarıları yapmaya devam edeceğiz" dedi.

10 büyükelçiden Osman Kavala açıklaması: Hollanda Başbakanı Rutte, 'Büyükelçimiz geri adım atmadı, aynı uyarıları gelecekte de yapacağız' dedi

Mark Rutte, Pazar günü Roma'daki G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçen hafta yaşanan "büyükelçiler krizini" görüştü.

"İÇİŞLERİNE MÜDAHALE OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUZ"

Rutte, Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası, ülkesinden gazetecilere şunları söyledi:

"Hollanda'nın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına dikkat çekme hakkını her zaman saklı tuttuğunu Erdoğan'a anlattım. Bunun içişlerine müdahale değil, evrensel değerlerin teyidi olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca bunu gelecekte de yapmaya devam edeceğimizi söyledim. Bu da, ikili ilişkilerin bir parçası."

RUTTE: 'ZAYIFLIK İŞARETİ' YORUMLARINA KATILMIYORUM

Rutte, büyükelçilerin Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine atıfta bulundukları ikinci açıklamanın "zayıflık işareti" olarak algılanmasına ilişkin yorumlara da katılmadığını söyledi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Ben Knapen de, büyükelçiler krizi ile ilgili bir soru önergesine verdiği yanıtta, büyükelçilerin geri adım atmadığını belirtti.

Hollandalı bakan, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasına ilişkin çağrının, Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine uygun olduğunu teyit ettiklerini vurguladı.

Aralarında Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet'in de bulunduğu 10 ülkenin temsilcisinin, Kavala'nın serbest bırakılması ile ilgili yaptığı ortak açıklaması üzerine Erdoğan, büyükelçilerin "istenmeyen kişi" ilan edilmesi talimatını verdiğini belirtmişti.

Büyükelçiler açıklamalarının ardından Dışişleri Bakanlığı'na çağırılmıştı.

Daha sonra ABD, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Kanada ve Yeni Zelanda büyükelçileri, "Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine uygun davrandıklarını" teyit etmişlerdi.

Bu açıklama, Ankara tarafından "geri adım" olarak değerlendirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda
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