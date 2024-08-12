10 dakika temas etmek yetiyor: Alışveriş keyfiniz kabusa dönmesin! Yıkanmadan giyilen kıyafetlerdeki tehlikeye dikkat

Yeni alınan kıyafetler yıkanmadığı takdirde bakteriyel enfeksiyon, viral enfeksiyon ve uyuz tehlikesi oluşabiliyor. Uyuz olan bir kişinin kıyafete ortalama 10-15 dakika temas etmesi parazitik enfeksiyonu kıyafete bulaştırması için yeterli oluyor. Bunun önüne geçmek için yeni alınan kıyafetin 60 derecenin üzerinde mutlaka yüksek ısıda yıkanması gerektiğini belirten uzmanlar, hassas yıkama deterjanları ile yıkamayı öneriyor.

MUTLAKA YIKANMALI

Dermatoloji Uzmanı Doktor Necla Eryılmaz, mağazadan alınan yeni kıyafetlerin yıkanmadığı takdirde cilde verdiği zararları anlattı. Eryılmaz, "Mağazadan aldığımız kıyafetler temizmiş gibi cicili bicili alıyoruz. Fakat bunlar yıkanmadan giyildiği zaman karşımıza çıkan birtakım sıkıntılar oluyor. Özellikle bebek ve çocuk ciltleri daha hassas olduğu için bu sıkıntılarla çocuklarda daha çok karşılaşıyoruz. Bunlar neler olabilir? Bunlar tekstil ürünleri üretme aşamasında birtakım boyalar kullanılıyor. Yine birtakım kimyasallarla boyalar sabitleniyor. Bu nedenle yıkanmadan giyildiği zaman özellikle atopik çocuklarda, hassas ciltli kişilerde maalesef birtakım ciltte kızarıklıklar, irritasyonlar yapabiliyor. Bu nedenle yeni aldığımız kıyafetleri mümkünse ılık suda da olsa makinede veya elimizde mutlaka yıkamamız gerekir. Özellikle çocuklar için hassas yıkama deterjanları ile yıkamayı tercih ederiz" dedi.

SON YILLARDA ARTTI

Yıkanmayan kıyafetlerdeki tehlikenin sadece kimyasal kirlilik veya boya kirliliği olmadığını söyleyen Necla Eryılmaz, "Maalesef günümüzde internet alışverişleri de çok arttığı için kıyafetler mağazada denenmiş oluyor. Daha çok dikkat ediliyor fakat Instagram'dan alınan veya sosyal medya yoluyla karar verilerek alınan kıyafetler alınıp geri gönderilmiş oluyor ve bunlar evde denenmiş oluyor. Bir kişi veya birden çok kişi tarafından deneniyor. Bunlar denenme sırasında eğer deneyen kişide herhangi bakteriyel bir enfeksiyon, viral bir enfeksiyon veya günümüzde son bir kaç senedir çok uğraştıran parazitik enfeksiyonlardan uyuz dediğimiz hastalık eğer o kişide varsa kıyafet yoluyla temasla ikinci deneyen kişiye bulaşabiliyor.

Polikliniğimize başvuran hastalarda maalesef bu bir alerjik reaksiyon ya da bakteriyel enfeksiyon dediğimizde ilk sorduğumuz şeylerden birisi bir kıyafet denediniz mi, farklı bir yerde yatılı kaldınız mı ilk bunları soruyoruz. O nedenle özellikle uyuz maalesef son yıllarda çok sık karşılaştığımız ve pek çok hastalıkla karışan bir parazitik enfeksiyon. Kıyafetlerle ortalama 10-15 dakikalık temas yetiyor. O kıyafeti daha önce alıp deneyen kişinin ne kadar süre üzerinde durdurduğunu bilmiyoruz.

Dolayısıyla alınan kıyafetlerin yıkanması gerekiyor. Uyuzu olduğundan emin olduğumuz kişilerde kıyafetlerin 60 derece üzerinde yıkanmasını istiyoruz. Eğer uyuz açısından şüphelenmişsek mutlaka yüksek ısıda yıkanmasını istiyoruz. Ama tüm kıyafetlerin yüksek ısıda yıkanması özellikle yeni kıyafetlerde yapısını bozabiliyor. Öncelikle ılık bir suda deterjan artıkları giderecek şekilde yıkanmasını mutlaka tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlar da aldıkları yeni kıyafetleri yıkamadan giymediklerini belirtirken, mağazalarda kıyafetleri birçok insanın denediğini, üzerine giyip çıkardığı için yıkanması gerektiğini belirtti. (İHA)

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır