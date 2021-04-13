HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. 10 ebeveynden sadece 3'ü çocuğunun kullandığı kelime sayısının farkında!

10 ebeveynden sadece 3'ü çocuğunun kullandığı kelime sayısının farkında!

13.04.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okul öncesi çocukların kelime hazinesi ve zihinsel gelişimleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmek, konuyla ilgili ebeveyn ve öğretmenlerin farkındalıklarını ortaya koymak amacıyla 'Ebeveyn ve Öğretmenlerin Gözünden Çocukların Kelime Hazinesi Araştırması'nı gerçekleştirildi. Tüm Türkiye’yi temsilen 12 farklı ilde 800 kişiyle yapılan görüşmelerde çok çarpıcı sonuçlar elde edildi.

10 ebeveynden sadece 3'ü çocuğunun kullandığı kelime sayısının farkında!

Araştırma sonuçlarına göre, 10 ebeveynden 7’si okul öncesi çağındaki çocuklarının kelime hazinesini önemli bulurken, yalnızca 3’ü çocuğunun kullandığı kelime sayısının farkında. Öğretmenlerin ise, öğrenmeye yönelik çalışmaların birebir gözlemcisi olmalarından ötürü, çocukların kelime hazinesiyle ilgili farkındalıklarının ebeveynlere nazaran daha yüksek olduğu görüldü. 10 öğretmenden 9’u okul öncesi çağındaki öğrencilerinin kelime hazinesini önemli bulurken, araştırma yalnızca 6’sının çocuğun kullandığı kelime sayısının farkında olduğuna yönelik bulguları ortaya koydu. Ebeveynlerin %72’si okul öncesindeki çocuklarının kelime bilgisini yetersiz bulurken, öğretmenlerin %76’sı okul öncesi çocukların kelime hazinesinin gelişmesi gerektiğini belirtiyor.

EBEVEYNLERİN EĞİTİM VE GELİR SEVİYESİ ARTTIKÇA FARKINDALIK ARTIYOR

Araştırma sonuçları, çocukların kelime hazinesine dair farkındalık seviyesinin, farklı sosyoekonomik statüdeki ebeveynlerde daha farklı olduğuna işaret etti. Adel Kalemcilik tarafından yapılan “Ebeveyn ve Öğretmenlerin Gözünden Çocukların Kelime Hazinesi” Araştırması kapsamında çeşitli demografik özelliklere sahip ailelerle yapılan görüşmeler; çocukların kelime hazinesine dair farkındalık seviyesinin, farklı sosyoekonomik statüdeki ebeveynlerde farklılaştığını ortaya koydu.

Pazarlama Direktörü Nazlı Ercilli Soylu, 'Araştırmamız; sosyoekonomik olarak A, B gruplarında yer alan ebeveynlerin çocuklarının kullandığı kelime sayısına yönelik farkındalık oranının ortalama %34, C1 ve C2 grubunda yer alan ebeveynlerin bu konudaki farkındalığının ise ortalama %23 olduğunu gösterdi. Aradaki fark; ailenin sosyoekonomik durumu yükseldikçe, çocukları ile kurdukları diyaloğun, birlikte geçirdikleri kaliteli ve interaktif zamanın da artıyor olmasından kaynaklanıyor' dedi.

KELİME HAZİNESİ GENİŞ OLAN ÇOCUKLAR DAHA BAŞARILI OLUYOR

Türkiye, 2018 PISA Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı Puanlarına göre okuma, matematik ve fen alanlarının üçünde de OECD ülkeleri ortalamasının altında yer alıyor. Benzer şekilde ülkemizde okul öncesi eğitime katılım oranının da yine OECD ülkeleri ortalamasının altında olduğunu belirten Nazlı Ercilli Soylu, şunları ifade etti:

'Hayata geçirdiğimiz araştırma ile bir farkındalık yaratmak istedik. Çünkü; erken yaşta zengin kelime hazinesine sahip olan çocuklar, ilerleyen yıllarda hem akademik hem de sosyal anlamda daha başarılı oluyor. Erken dönemde gelişmiş dil becerileri ve zengin kelime hazinesine sahip olmaları yetişkinlikteki akademik ve mesleki başarılarına hatta psikolojik iyiliklerine kadar pek çok alana etki ediyor. Bizler, öncelikle araştırma sonuçlarımızı Türkiye’nin her köşesinde duyurarak kelime hazinesinin önemi ile ilgili farkındalığı artırmak istiyoruz. Sonraki adım olarak da, bu araştırmamızın bize sunduğu veriler ışığında, çocukların kelime hazinesine katkıda bulunarak onları parlak bir geleceğe hazırlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.'

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ameliyat sonrası hastaların deri ve yağlarıyla dans eden doktor 'pes' dedirtti!Ameliyat sonrası hastaların deri ve yağlarıyla dans eden doktor 'pes' dedirtti!
YÖKDİL/1 sınav sonuçları açıklandı!YÖKDİL/1 sınav sonuçları açıklandı!
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Doktoru gözaltına aldırdığı iddia edilen savcıya HSK incelemesi

Doktoru gözaltına aldırdığı iddia edilen savcıya HSK incelemesi

Ursula von der Leyen: Bir daha asla izin vermeyeceğim

Ursula von der Leyen: Bir daha asla izin vermeyeceğim

Mesut Özil kulüp satın aldı

Mesut Özil kulüp satın aldı

Dudak dudağa kutlama

Dudak dudağa kutlama

Flaş iddia: Tam kapanma olmayacak

Flaş iddia: Tam kapanma olmayacak

NATO'dan çok sert açıklama

NATO'dan çok sert açıklama

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası

AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İstanbul'da kan donduran taciz! Görüntüler infial yarattı

İstanbul'da kan donduran taciz! Görüntüler infial yarattı

Ürdün'de 'darbe girişimiyle' suçlanan Prens Hamza ilk kez Kral Abdullah'la görüntülendi

Ürdün'de 'darbe girişimiyle' suçlanan Prens Hamza ilk kez Kral Abdullah'la görüntülendi

Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.