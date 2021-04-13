10 ebeveynden sadece 3'ü çocuğunun kullandığı kelime sayısının farkında!

Araştırma sonuçları, çocukların kelime hazinesine dair farkındalık seviyesinin, farklı sosyoekonomik statüdeki ebeveynlerde daha farklı olduğuna işaret etti. Adel Kalemcilik tarafından yapılan “Ebeveyn ve Öğretmenlerin Gözünden Çocukların Kelime Hazinesi” Araştırması kapsamında çeşitli demografik özelliklere sahip ailelerle yapılan görüşmeler; çocukların kelime hazinesine dair farkındalık seviyesinin, farklı sosyoekonomik statüdeki ebeveynlerde farklılaştığını ortaya koydu.

Araştırma sonuçlarına göre, 10 ebeveynden 7’si okul öncesi çağındaki çocuklarının kelime hazinesini önemli bulurken, yalnızca 3’ü çocuğunun kullandığı kelime sayısının farkında. Öğretmenlerin ise, öğrenmeye yönelik çalışmaların birebir gözlemcisi olmalarından ötürü, çocukların kelime hazinesiyle ilgili farkındalıklarının ebeveynlere nazaran daha yüksek olduğu görüldü. 10 öğretmenden 9’u okul öncesi çağındaki öğrencilerinin kelime hazinesini önemli bulurken, araştırma yalnızca 6’sının çocuğun kullandığı kelime sayısının farkında olduğuna yönelik bulguları ortaya koydu. Ebeveynlerin %72’si okul öncesindeki çocuklarının kelime bilgisini yetersiz bulurken, öğretmenlerin %76’sı okul öncesi çocukların kelime hazinesinin gelişmesi gerektiğini belirtiyor.

Pazarlama Direktörü Nazlı Ercilli Soylu, 'Araştırmamız; sosyoekonomik olarak A, B gruplarında yer alan ebeveynlerin çocuklarının kullandığı kelime sayısına yönelik farkındalık oranının ortalama %34, C1 ve C2 grubunda yer alan ebeveynlerin bu konudaki farkındalığının ise ortalama %23 olduğunu gösterdi. Aradaki fark; ailenin sosyoekonomik durumu yükseldikçe, çocukları ile kurdukları diyaloğun, birlikte geçirdikleri kaliteli ve interaktif zamanın da artıyor olmasından kaynaklanıyor' dedi.

KELİME HAZİNESİ GENİŞ OLAN ÇOCUKLAR DAHA BAŞARILI OLUYOR

Türkiye, 2018 PISA Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı Puanlarına göre okuma, matematik ve fen alanlarının üçünde de OECD ülkeleri ortalamasının altında yer alıyor. Benzer şekilde ülkemizde okul öncesi eğitime katılım oranının da yine OECD ülkeleri ortalamasının altında olduğunu belirten Nazlı Ercilli Soylu, şunları ifade etti:

'Hayata geçirdiğimiz araştırma ile bir farkındalık yaratmak istedik. Çünkü; erken yaşta zengin kelime hazinesine sahip olan çocuklar, ilerleyen yıllarda hem akademik hem de sosyal anlamda daha başarılı oluyor. Erken dönemde gelişmiş dil becerileri ve zengin kelime hazinesine sahip olmaları yetişkinlikteki akademik ve mesleki başarılarına hatta psikolojik iyiliklerine kadar pek çok alana etki ediyor. Bizler, öncelikle araştırma sonuçlarımızı Türkiye’nin her köşesinde duyurarak kelime hazinesinin önemi ile ilgili farkındalığı artırmak istiyoruz. Sonraki adım olarak da, bu araştırmamızın bize sunduğu veriler ışığında, çocukların kelime hazinesine katkıda bulunarak onları parlak bir geleceğe hazırlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.'

