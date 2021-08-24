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10 gündür bulduğu paranın sahibini tezgahına yazdığı notla arıyor: Bana sorsun

24.08.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Menteşe ilçesinde kendi ürettiği ürünleri halk pazarında satan köylü vatandaş, tezgahının yanında bulduğu bir miktar paranın sahibini bulmak için tezgahının bir kenarına not yazdı. Ali Çulhaoğlu adındaki adam, ''Para hala bende. Ben Pazar günleri buradayım. Bir miktar para kaydeden kişi bana sorsun'' dedi.

15 Ağustos Pazar günü Menteşe Akyol halk pazarına ürettiği ürünleri satmak için tezgah açan Ali Çulhaoğlu, tezgahın hemen önünde bir miktar para gördü. Parayı kendisinden alışveriş yapan vatandaş tarafından düşürüldüğünü sanan Çulhaoğlu Belediye hoparlöründen anons yapılmasını istedi.

Belediye’nin anons sisteminin olmadığını öğrenince çareyi tezgaha not yazmakta buldu.

''PARA KAYBEDEN KİŞİ BANA ULAŞSIN''

Notta, “Bir miktar para kaydeden kişi bana sorsun” notunu yazan Ali Çulhaoğlu, “Ayın 15’inde benden üzüm aldığını düşünüyorum. Bir miktar para düşürmüş. Başka bir müşteri geldi. Parayı gördüm ve saydıktan sonra Belediyeye gittim anons ettirmek için. Hoparlörlerinin olmadığını ve paranın bir müddet bende kalmasını söylediler. Para hala bende. Para kaybeden vatandaş bana ulaşabilir. Ben Pazar günleri buradayım. Çarşamba günü de Menteşe halk pazarındayım. Paranın miktarını ben biliyorum. Gerçekten paranın sahibi ise gelir parasını alır” dedi.

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(İHA)

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