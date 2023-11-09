HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ ANLAMI VE ÖNEMİ nedir? 10 Kasım’da ne oldu?

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ ANLAMI VE ÖNEMİ nedir? 10 Kasım’da ne oldu?

09.11.2023 11:44 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Kasım anlamı ve önemi, bu önemli gün münasebetiyle arama motorlarında araştırılıyor. Bugün, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü. Vatandaşlar milli yas gününde, günün anlam ve önemine uygun anma törenlerine katılacaklar, sosyal medya hesaplarından günün anlam ve önemine uygun paylaşımlarda bulunacaklar. Peki, 10 Kasım’da ne oldu? İşte, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün önemi...

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ ANLAMI VE ÖNEMİ nedir? 10 Kasım’da ne oldu?

10 Kasım anlamı ve önemi internette araştırılıyor. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 57 yıl süren yaşamında, yalnızca Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla yöneten bir komutanı olarak değil, aynı zamanda gerçekleştirdiği devrimlerle de tarihe geçti. İşte 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün anlam ve önemi...

10 KASIM ANLAMI VE ÖNEMİ

Atatürk, sadece Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla yöneten bir komutan olarak değil, aynı zamanda gerçekleştirdiği devrimlerle de dahi bir devlet adamı olarak tarihe geçmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk, 57 yıl süren yaşamında, milletinin ve vatanının bağımsızlığı için yılmadan çalıştı ve girdiği her mücadeleden zaferle çıktı.

Askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de 57 yaşındayken Dolmabahçe Sarayı'nda saat 09.00'u 5 geçe hayata gözlerini yumdu.

10-kasım-nedir

Atatürk'ün vefatı sadece Türkiye'de değil bütün dünyada büyük üzüntüyle karşılanırken, yabancı devlet adamları birçok açıklama yaptı ve mesaj yayımladı.

Atatürk'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, Dolmabahçe Sarayı büyük tören salonunda bir katafalk üzerine yerleştirilerek 3 gün süreyle milletin ziyaretine bırakıldı.

Cenaze, daha sonra 20 Kasım 1938'de Ankara'ya getirildi ve 21 Kasım 1938'de büyük törenle Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. Cenaze törenine bütün dünya devletleri özel temsilciler gönderdi. Törende, Çanakkale'de ve diğer muharebelerde Atatürk'e karşı savaşmış yabancı generaller de yer aldı.

Atatürk'ün naaşı, ölümünün 15'inci yılı olan 10 Kasım 1953'te Anıtkabir'e nakledildi.

Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümü için resimli 10 Kasım mesajları! Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümü için resimli 10 Kasım mesajları!

Günün önemli manşetleri

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SON DAKİKA | MSB duyurdu! "Son bir hafta yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 547 şahıs yakalandı"SON DAKİKA | MSB duyurdu! "Son bir hafta yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 547 şahıs yakalandı"
Anne vahşeti! Yeni doğan bebeğini poşete koyup camdan sokağa attıAnne vahşeti! Yeni doğan bebeğini poşete koyup camdan sokağa attı
Cadde ortasında bıçak çekip gasp yaptılarCadde ortasında bıçak çekip gasp yaptılar
En Çok Okunan Haberler
Araç satışında usul değişti! Otomobilde kimsenin tahmin etmediği oldu

Araç satışında usul değişti! Otomobilde kimsenin tahmin etmediği oldu

Dayakçı öğretmeni hastanelik ettiler!

Dayakçı öğretmeni hastanelik ettiler!

"Bir kremden 450 milyon TL kazanılır mı?" dedi mal varlığını sayıp ekledi: Ben ikna olmadım!

"Bir kremden 450 milyon TL kazanılır mı?" dedi mal varlığını sayıp ekledi: Ben ikna olmadım!

Ve beklenen oldu! ABD 'Yanıtımızdır' diyerek duyurdu, savaş uçakları bombaladı

Ve beklenen oldu! ABD 'Yanıtımızdır' diyerek duyurdu, savaş uçakları bombaladı

Hurda halde buldu, öyle bir hale getirdi ki gören hayran kalıyor!

Hurda halde buldu, öyle bir hale getirdi ki gören hayran kalıyor!

Süreç nasıl başladı? Film senaryolarını aratmayacak hikaye: Dilan Polat savcıyı arayıp bakın ne demiş

Süreç nasıl başladı? Film senaryolarını aratmayacak hikaye: Dilan Polat savcıyı arayıp bakın ne demiş

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Güvenlik görevlileri bile şaşırdı! 6 ay AVM'de yaşadı

Güvenlik görevlileri bile şaşırdı! 6 ay AVM'de yaşadı

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında fırsat

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında fırsat

Yarım fıçı boyayı yoğurt sanarak yedi! Yoğurt uzmanı deniliyordu

Yarım fıçı boyayı yoğurt sanarak yedi! Yoğurt uzmanı deniliyordu

Sevgilisinin ihanetini genital bölgesinde çıkan uçukla öğrendi

Sevgilisinin ihanetini genital bölgesinde çıkan uçukla öğrendi

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.