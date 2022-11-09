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10 Kasım'da kargolar açık mı? 10 Kasım'da kargo şirketleri dağıtıma devam edecek mi?

09.11.2022 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Kasım'da kargo şirketlerinin açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere her sene 10 Kasım'da Milli Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü adına anma törenleri gerçekleşiyor. Atatürk’ü Anma Günü öncesi birçok kişi internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, 10 Kasım'da kargolar açık mı? 10 Kasım'da kargo şirketleri dağıtıma devam edecek mi?

10 Kasım'da kargolar açık mı? 10 Kasım'da kargo şirketleri dağıtıma devam edecek mi?

10 Kasım Perşembe günü kargo bekleyen veya kargo gönderecek olan vatandaşlar kargo şirketlerinin çalışma saatlerini araştırıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'da birçok program ve tören gerçekleşecek.

10 KASIM'DA KARGOLAR AÇIK MI, DAĞITIMA ÇIKACAK MI?

10 Kasım resmi tatil sayılmadığı için Kargo şirketleri de çalışmalarına devam edecek. Tüm kargo şirketleri normal mesai saatleri ve kargo dağıtım işlemlerini sürdürmeye devam edecek.

En güzel Atatürk fotoğrafları burada! Renkli ve siyah beyaz Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları

10 KASIM’IN ANLAMI VE ÖNEMİ

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası’nda her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor. 10 Kasım 1938’de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, çok sevdiği ülkesine ve hayata veda etti. Eğitime verdiği önem, kadına verdiği değer, hayvanlara karşı sevgisi ile herkese örnek olması gereken Atatürk’ün ölümü halkı da derin yasa boğdu.

Sadece Türk halkını değil farklı milletlerin de sık sık örnek aldığı ve sevdiği bir liderdi. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılıyor.


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Mustafa Kemal Atatürk kargo

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