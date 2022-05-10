10 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula

Süper Loto çekilişi her hafta salı günleri araştırılıyor. Peki 10 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekilişinin başlangıç saati 21.30'dur. İşte Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama linki...

10 MAYIS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU

10 Mayıs Süper Loto çekiliş sonucu açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Süper Loto başta olmak üzere Çılgın Sayısal Loto, On Numara gibi çekilişlerin sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden sorgulayabilirsiniz.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.



