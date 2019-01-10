HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, "Meclis Başkanı için anayasada bir madde varken sizin onu bir şeyle kıyaslamanız, karşılaştırmanız tartışmayı yaymak, sulandırmak ve gerçek zeminden kaçmaktır." dedi.

Bilgen, TBMM İdare Amiri Mahmut Toğrul ve partisinin Muş Milletvekili Şevin Coşkun ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD) Başkanı Göksel Bozkurt'u ziyaret etti.

Gazetecilerin çalışma koşullarına değinen Bilgen, "Bizim açımızdan sadece bir gün hatırlanmayacak kadar önemli bir sorumluluk, görev ifa ediliyor. Özellikle de yeni sistemde, güçler ayrılığıyla birlikte olmazsa olmaz denge denetleme sisteminin dinamiklerinden birisi medyanın özgürlüğüdür." ifadesini kullandı.

Ayhan Bilgen, ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun, "Meclis Başkanı Binali Yıldırım da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Orada istifasıyla ilgili konu gündeme getirildi. Başkan, 'yerel seçimler siyasi bir faaliyet değildir' ifadesini kullandı. Siz nasıl değerlendirirsiniz?" sorusunu yanıtlayan Bilgen, hukuk metinleri okunurken en azından asgari objektif okuma hassasiyetinin gösterilmesi gerektiğini söyledi.