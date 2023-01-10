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10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ nedir? 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nasıl ortaya çıktı? İşte tarihçesi ile anlam ve önemi...

10.01.2023 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışan Gazeteciler Günü Türkiye'de her sene 10 Ocak'ta kutlanmaktadır. Bu meslek dalına mensup basın ve medya çalışanlarını onurlandırmak için kutlanan bu özel güne ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedir? 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nasıl ortaya çıktı? İşte tarihçesi ile anlam ve önemi...

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ nedir? 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nasıl ortaya çıktı? İşte tarihçesi ile anlam ve önemi...

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. 1961-1971 yılları arasında Çalışan Gazeteciler Bayramı olarak kutlanmaya başlanan bu özel gün 1971'de şuan ki adını almıştır. Peki, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedir? 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nasıl ortaya çıktı? İşte detaylar...

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10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ NEDİR?

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ilk olarak 1961-1971 yılları arasında Çalışan Gazeteciler Bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Çalışan Gazeteciler Günü takvimler 1971 yılını gösterdiğinde isim açısından günümüzdeki halini almıştır.

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10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

1961’den bu yana 10 Ocak'ta kutlanan Gazeteciler Günü yalnızca ülkemize özgüdür ve gazetecilik mesleğini icra edenleri onurlandırmak için kutlanmaktadır.

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10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ TARİHÇESİ, ANLAM VE ÖNEMİ

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, 1961-1971 tarihleri arasında "Çalışan gazeteciler bayramı" olarak kutlandı. 1971 yılındaki askeri müdahale sonrası yapılan bazı değişiklerle günün adı, "10 Ocak Çalışan gazeteciler günü" olarak değiştirilmiştir. 4 Ocak 1961 yılında kabul edilen ve basın çalışanlarına çeşitli haklar ve yasal güvence sağlayan “212 sayılı kanun” adlı düzenlemenin Resmî gazetede yayımlanışıyla 10 Ocak günü kutlama tarihi olmuştur.

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“Dokuz patron olayı” olarak basın tarihine geçen gelişme üzerine gazeteciler, boykot boyunca “Basın” adlı bir gazete yayımlamaya karar verdiler. Basın gazetesi 11 Ocak günü yayına başladı ve üç günlük boykot sırasında düzenli olarak yayınını sürdürdü. Çalışan Gazeteciler Günü, bu olayın bir sonucu olarak ortaya çıktı. 10 Ocak, “Çalışan Gazeteciler Bayramı” olarak kutlanmaya başladı ve 1971 yılında “Çalışan Gazeteciler Günü” halini aldı.

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