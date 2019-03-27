Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit, "Bugün 10 ülkesiyle ASEAN iki elin on parmağının birleşmesi gibidir." dedi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ULİSA), "Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği'nin (ASEAN) Dünyadaki Rolü" semineri düzenledi.

Seminere AYBÜ akademisyenleri, basın mensupları, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Büyükelçi Ekarohit, burada yaptığı konuşmada, birliğin tarihi sürecine değinerek ASEAN’ın 1967 Ağustos’unda 5 ülke tarafından kurulduğunu anımsattı.

Bugün ASEAN’ı, Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam’ın oluşturduğunu kaydeden Ekarohit, Türkiye'nin de ASEAN'ın sektörel diyalog ortakları arasında yer aldığını söyledi.

ASEAN’ın üye ülkeler için "bir evin çatısı" gibi olduğunu vurgulayan Ekarohit, bu çatının insan merkezli bir toplumu hedeflediğini savundu.

Ekarohit, bu çatı altında ASEAN’ın Siyasi-Güvenlik (APSC), Ekonomik (AEC) ve Sosyo-Kültürel (ASCC) olmak üzere 3 topluluğun yer aldığını belirterek, "Bu topluluklar altında tümleşik bir ekonomi, rekabetçi ve yenilikçi bir dinamizm ile kapsayıcı bir bölge oluşturulmaya çalışıldığını" aktardı.