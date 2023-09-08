Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. 10 yaşındaki erkek çocuğuna müstehcen mesajlar göndererek cinsel tacizde bulundu! “Niyetim kötü değildi” diyerek kendisini savundu

    10 yaşındaki erkek çocuğuna müstehcen mesajlar göndererek cinsel tacizde bulundu! “Niyetim kötü değildi” diyerek kendisini savundu

    08.09.2023 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Tayland’ta ismi açıklanmayan 33 yaşındaki bir adam sosyal medyadan yaptığı 10 yaşındaki bir erkek çocukla konuşmaya başladı. Facebook üzerinden ilerleyen konuşmayı gören çocuğun annesi adamın oğluna müstehcen içerikli mesajlar gönderdiğini fark edince durumu polise ihbar etti. 33 yaşındaki adam ise kendisini “Niyetim kötü değildi” diyerek savundu.

    Tayland’ın Bangkok bölgesinde yaşayan 33 yaşındaki ismi açıklanmayan bir adam 10 yaşındaki ismi açıklanmayan bir erkek çocuğuyla sosyal medya aracılığıyla iletişim kurmaya başladı. 10 yaşındaki çocuğun annesini konuşmaları fark ederek durumu polise ihbar etmesi üzerine 33 yaşındaki adamın aynı yaş grubundaki başka erkek çocuklarıyla da benzer konuşmalar yaptığı ortaya çıktı.

    MESAJLARI KABUL ETTİ AMA...

    Facebook üzerinden yapılan konuşmalardaki mesajları kendisinin gönderdiğini itiraf eden 33 yaşındaki adam herhangi bir olumsu niyeti olmadığını söyleyerek çocuğun annesinden özür diledi.

    Kanal 3’e konuşan anne, “Bu yaştakş çocukların bu tür mesajlar almaması gerekiyor. Oğlumu korumak için şikayette bulundu. Tayland medyasında çocuklara yönelik cinsel saldırı vakaları çokça yer alıyor. Oğlumun başına böyle bir şey gelmesini istemedim." dedi.

    İlginizi Çekebilir

    18 yaşındaki erkek öğrenciye saatlerce tecavüz etti

    18 yaşındaki erkek öğrenciye saatlerce tecavüz etti

     12 yaşındaki kıza tecavüz etti! Savunması herkesi şaşkına çevirdi

    12 yaşındaki kıza tecavüz etti! Savunması herkesi şaşkına çevirdi

     Genelevi basıp birbirine kattı! Seks işçisini darp etti

    Genelevi basıp birbirine kattı! Seks işçisini darp etti

     Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Yüzünü çeviriyor”

    Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Yüzünü çeviriyor”

     Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

    Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

     Her satırı iğrenç! Eşine 9 yıl boyunca...

    Her satırı iğrenç! Eşine 9 yıl boyunca...

     Eski sevgilisinden intikam almak istedi! Seks kasetlerini ifşa edince...

    Eski sevgilisinden intikam almak istedi! Seks kasetlerini ifşa edince...

     Sevgilisinin ihanetini suçüstü yakaladı! Sosyal medyada ifşa etti

    Sevgilisinin ihanetini suçüstü yakaladı! Sosyal medyada ifşa etti

     Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

    Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

     Damat hesabı ödeyemeyince kaçtı! Gelin adisyonla dava açtı

    Damat hesabı ödeyemeyince kaçtı! Gelin adisyonla dava açtı

     Hiçbir şey yokmuş gibi yemeğini yedi! İşler hesabı ödemeye gelince...

    Hiçbir şey yokmuş gibi yemeğini yedi! İşler hesabı ödemeye gelince...

     “Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

    “Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Yoga dersine polis baskını! Ölü zannedip “toplu katliam” ihbarı yaptıYoga dersine polis baskını! Ölü zannedip “toplu katliam” ihbarı yaptı
    Damadın ihanetini sağdıçları anlattıDamadın ihanetini sağdıçları anlattı
    Utandıran canlı yayın kazası! Bir anda iç çamaşırı gözüktüUtandıran canlı yayın kazası! Bir anda iç çamaşırı gözüktü
    Anahtar Kelimeler:
    Tayland cinsel taciz

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Her yerde aradılar! Oyuncak sandığın içinde ölü bulundular

    Her yerde aradılar! Oyuncak sandığın içinde ölü bulundular

    Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

    Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

    Tecavüz videosunu gösterip polise meydan okudu

    Tecavüz videosunu gösterip polise meydan okudu

    Yoga dersine polis baskını! Ölü zannedip “toplu katliam” ihbarı yaptı

    Yoga dersine polis baskını! Ölü zannedip “toplu katliam” ihbarı yaptı

    Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

    Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.