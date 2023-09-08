10 yaşındaki erkek çocuğuna müstehcen mesajlar göndererek cinsel tacizde bulundu! “Niyetim kötü değildi” diyerek kendisini savundu

Tayland’ın Bangkok bölgesinde yaşayan 33 yaşındaki ismi açıklanmayan bir adam 10 yaşındaki ismi açıklanmayan bir erkek çocuğuyla sosyal medya aracılığıyla iletişim kurmaya başladı. 10 yaşındaki çocuğun annesini konuşmaları fark ederek durumu polise ihbar etmesi üzerine 33 yaşındaki adamın aynı yaş grubundaki başka erkek çocuklarıyla da benzer konuşmalar yaptığı ortaya çıktı.

MESAJLARI KABUL ETTİ AMA...

Facebook üzerinden yapılan konuşmalardaki mesajları kendisinin gönderdiğini itiraf eden 33 yaşındaki adam herhangi bir olumsu niyeti olmadığını söyleyerek çocuğun annesinden özür diledi.

Kanal 3’e konuşan anne, “Bu yaştakş çocukların bu tür mesajlar almaması gerekiyor. Oğlumu korumak için şikayette bulundu. Tayland medyasında çocuklara yönelik cinsel saldırı vakaları çokça yer alıyor. Oğlumun başına böyle bir şey gelmesini istemedim." dedi.