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10 yılda bir hazırlanıyor, İstanbul'dan dünyaya gönderiliyor! Kutsal yağ ayininden çarpıcı kareler

21.04.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bugün Hristiyan dünyası için önemli bir ayin gerçekleşti. İstanbul'dan tüm dünyaya gönderilecek olan ve 10 yılda bir hazırlanan vaftiz yağı ayinde kutsandı. Fener Rum Patrikhanesi'nde gerçekleşen ayini Patrik Bartholomeos yönetti.

10 yılda bir hazırlanıyor, İstanbul'dan dünyaya gönderiliyor! Kutsal yağ ayininden çarpıcı kareler

Ortodoks Hristiyanların büyük önem atfettiği ayinden kareler paylaşıldı. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönetti ayinde 'miron' adlı vaftiz yağı kutsandı. Pek çok ayinde önemli yeri olan yağ tüm dünyadaki Ortodoks kiliselerine gönderilecek.

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Fener Rum Patrikhanesi'nde, 10 yılda bir Girit Adası'ndan gönderilen zeytinyağı ve farklı manastırlardan getirtilen 57 çeşit malzeme ile yapılan  "miron" denilen vaftiz yağı için kutsama töreni gerçekleşti. Ayin, Fener Rum Patriği Bartholomeos tarafından yönetildi.

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Ortodoks dünyada doğumdan ölüme ve birçok ayinde önemli sembolik görev üstlenen kutsal yağ, Güney Amerika'dan Asya'ya Afrika'dan Avrupa'ya Ortodoks kiliselerine gönderilecek. Yaklaşık 400 kilo olan yağdan kalanlar ise Patrikhane deposunda bekletilerek ihtiyaç dahilinde kiliselere zaman içinde gönderilecek.

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"BU YAĞIN FORMÜLÜ 1890 YILINDA TESCİL EDİLDİ"

Kutsal yağın üretim sorumlusu Eczacı Yorgi Saviç, kutsal yağın tarihsel önemini anlatarak şöyle konuştu:

"Bu yağ eski bir formüle dayanıyor. Bu formül en son 1890 yılında tescil edildi. Bu formülün içerisinde 57 çeşit ürün var. Bu ürünler bitkisel kökenli ancak iki tanesi hayvansal kökenli madde. Ancak hayvansal kökenli madde yavaş yavaş çıkarılacak. Uluslararası bazı kararlara göre, hayvansal kökenli maddeler yasaklanıyor.

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Bu yağ, çocukların vaftiz törenlerinden sonra cemaate katılmaları şeklinde bu yağ sembolik olarak çocukların alınlarına haç işareti şeklinde sürülüyor."

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Kimyager Aristotelis Çokona ise üretim detaylarını anlatarak şunları söyledi:

"Hristiyanlığın ilk yıllarından itibaren bir insan Hristiyanlığı kabul ettiğinde onu kutsamak için aziz kişiler alnına dokunuyor. Ardından alına yağ sürme geleneği başladı. İlk başlarda zeytinyağı sürülürdü. 1856'dan itibaren 57 adet kokulu madde kullanıyoruz. Teknik gelişmeler oldu. Eskiden yağı süzgeçlerden süzüyorduk artık pompamız var."

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