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  4. 10 yılda satamadığını 2 günde tüketti! Almak için akın ettiler

10 yılda satamadığını 2 günde tüketti! Almak için akın ettiler

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.03.2020 15:40 | Son Güncelleme

Sosyal medyada bir vatandaşın korona virüse sumağın iyi geldiğini iddia etmesiyle Siirtli vatandaşlar sumağa yoğun talep gösterdi. Bir iş yeri, 10 yılda satamadığı sumağı 2 günde sattı.

10 yılda satamadığını 2 günde tüketti! Almak için akın ettiler

Tüm dünyayı ayağa kaldıran korona virüs salgınının Türkiye'de de görülmesiyle vatandaşlar tedbir için kolonya ve antibakteriyel jel ürünlere yoğun ilgi gösterdi. Tüm dünyayı ayağa kaldıran korona virüs salgınının Türkiye'de de görülmesiyle vatandaşlar tedbir için kolonya ve antibakteriyel jel ürünlere yoğun ilgi gösterdi.

Sumağa yoğun talep olduğunu belirten iş yeri sahibi Selami Özbilici, sosyal medyada bir vatandaşın korona virüse iyi geldiğini iddia etmesiyle 10 yılda satamadıkları sumağı 2 günde tükettiklerini söyledi.

Sumağa yoğun talep olduğunu belirten iş yeri sahibi Selami Özbilici, sosyal medyada bir vatandaşın koronavirüse iyi geldiğini iddia etmesiyle 10 yılda satamadıkları sumağı 2 günde tükettiklerini söyledi. "Şu anda son bir çuvalımız kalmış, o çuval bittikten sonra sumak kalmayacak. Kilogramı 65-70 lirayı buldu. Sumağın korona virüse iyi geldiğini iddia eden vatandaşlarımız ürüne baya bir rağbet ediyor" dedi.

Sosyal medyada sumağın korona virüse iyi geldiğini duyunca sumak almaya geldiğini belirten Mustafa Sürme adlı müşteri, kendisinin de 1 kilogram sumak aldığını söyledi.

Sürme, “Sosyal medyada korona virüsüne sumağın iyi geldiğini iddia ettiler. Biz de almaya geldik. İl dışında akrabalar da var, onlar da istiyor, onlara da göndereceğiz” diye konuştu.


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