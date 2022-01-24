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  4. 10 yıldır park halinde duran otomobil yandı! İçerisinden erkek cesedi çıktı

10 yıldır park halinde duran otomobil yandı! İçerisinden erkek cesedi çıktı

24.01.2022 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziosmanpaşa’da park halinde bulunan bir otomobil yandı. İtfaiye ekipleri 10 yıldır aynı yerde park halinde olduğu öğrenilen otomobilin içinde bir erkek cesedine rastladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

10 yıldır park halinde duran otomobil yandı! İçerisinden erkek cesedi çıktı

Olay Gaziosmanpaşa'da meydana geldi. Merkez Mahallesi Hedef Sokak’ta gece saatlerinde uzun süredir park halinde olan ve kullanılmayan otomobil bilinmeyen sebeple yandı. Otomobilden alevlerin yükseldiğini görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobili söndürdü.

ERKEK CESEDİ BULUNDU

Ekipler, otomobil içinde inceleme yaptıkları esnada bir erkek cesedine rastladı. Bunun üzerine çevreyi güvenlik şeridi içine polis ekipleri durumu olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi.

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"HANGİSİNİN OLDUĞUNU TESPİT EDEMİYORUM"

Park halindeki arabanın 10 yıldır aynı yerde olduğunu söyleyen Esnaf Erdoğan Sönmez, "Tanımıyorum ama akşamları buraya gelen biri var o mu onu da bilmiyorum. Göremedim polis arkadaşlar müsaade etmedi bize. 10 seneden beri yatan bir araba bu. Burada sokakta kalan arkadaşlar var, acaba o mudur değil midir onu da bilmiyorum. Genci de ve yaşlısı da vardı hangisi olduğunu tespit edemiyorum şu anda" şeklinde konuştu.

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Bunun üzerine olay yerine çağrılan çekici ile yanan otomobil ve içindeki cansız erkek bedeni otopsi incelenmek üzere götürüldü. Polis ekipleri otomobil içinde kül olan erkek kişinin kimliğini tespit etmek için inceleme başlattı.

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Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(DHA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa
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