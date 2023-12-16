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  4. 100 milyon dolarlık vurgun! ‘Borsa’ detayı şaşırttı! Annesinin iddiaları dehşete düşürdü: ‘Evimizi taradılar’

100 milyon dolarlık vurgun! ‘Borsa’ detayı şaşırttı! Annesinin iddiaları dehşete düşürdü: ‘Evimizi taradılar’

16.12.2023 08:18 | Son Güncelleme:
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İkinci Seçil Erzan vakasında dolandırıcı olduğu iddia edilen kişinin annesi konuştu. İstanbul'da bankacılık yapan bir kişinin Tunceli'deki 200'e yakın kişiyi toplamda 100 milyon dolar dolandırdığı öne sürülmüştü. Yüksek kar vaadiyle insanları kandırdığı öne sürülen kişinin annesi ise oğlunun hakkındaki tüm iddiaları yalanlayarak “Çocuk meydanda yok. Belki çocuğu öldürmüşler. Ne bileyim ben! Ne haber aldım ne yüzünü gördüm bunların sayesinde” dedi.

100 milyon dolarlık vurgun! ‘Borsa’ detayı şaşırttı! Annesinin iddiaları dehşete düşürdü: ‘Evimizi taradılar’

İkinci Seçil Erzan vakasında mağdurların isyanı sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yüksek kar vaadiyle dolandırılan yüzlerce kişi isyan ederken iddiaların odağındaki kişinin annesi o iddialara cevap verdi. İstanbul'da bankacılık yapan bir kişinin Tunceli'deki 200'e yakın kişiyi toplamda 100 milyon dolar dolandırdığı öne sürülmüştü.

100 milyon dolarlık vurgun iddiasında ortalık fena karıştı. Mağdurlar suçladı, annesi tüm iddiaları reddetti. Gülizar Gönek arkadaşlarını akrabalarını dolandırdığı iddia edilen o kişinin annesi, öyle ki tam iki yıldır oğlundan haber alamıyor ve dolandırıcılık iddialarını da sert bir şekilde yalanladı.

İddiaya göre yüksek kar vadeden adam bahsettiği özel sistemle vurgun yapmış sonra da sırra kadem basmıştı.

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ANNESİ İDDİALARI YALANLADI: ‘ONLAR ONU DOLANDIRDI’

Mağdurlardan kimi diyor ki ‘2 milyon verdim, kimi diyor ki 4 milyon verdim. Bu iddialar doğru mu?’ sorusuna Gülizar Gönek Show Haber muhabirine şu açıklamaları yaptı:

“Yalan, hep yalan hep yalan dolan! Kimseyi dolandırmadı, yok. Onlar onu dolandırdı. Benim içim sızlıyor benim tansiyonum çıkıyor. Bu kumar batırdı, nereden alsın sen biliyorsun borsa kumar! Oynuyor, batırıyor. İlk sefer evimizi bastılar, köyde evimizi taradılar. Buradan çocuğun evini taradı da günahımız ne?”

ŞOKE EDEN İDDİA: ‘BELKİ DE OĞLUMU ÖLDÜRDÜLER’

‘Oğlunuz birini dolandırdı mı?’ sorusuna da yanıt veren Gönek “Nerede dolandırdı bunları. Bu zorla silah mı bunlara dayandı.” ifadelerini kullanırken oğlunun nerede olduğu ile ilgili de yeni iddialar ortaya attı. Anne Gönek açıklamasında “Çocuk meydanda yok. Belki çocuğu öldürmüşler. Ne bileyim ben! Ne haber aldım ne yüzünü gördüm bunların sayesinde” dedi.

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MAĞDURLAR DA KONUŞTU

Mağdurlar da sessiz kalmadı. Ü.G. adlı kişinin kendilerini nasıl kandırdığını anlattı:

“Neler vaat etti, neler… Resmen dolandırdı bizi, çok perişan etti. Şu durumda kendimi çok yenik hissediyorum çok yenik. Hem elindeki gitti hem bir de bankaya borçlandım üstelik! Hatta sünnet olan burada bir tane misafirimiz vardı ona da hatta birkaç puan daha fazla vermiş.”

Akrabalarını, yakınlarını dolandırmak için bu kişi her yolu denedi. Öyle ki düğünlerine gitti önce onların yüzlerine güldü daha sonra da düğünde takılan takıları istedi. Onların karşılığında da yüksek kar vaat etti.

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli banka haberler dolandırıcı Seçil Erzan
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