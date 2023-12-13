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  4. 100 oy alarak belediye başkanı olan Hetemi, aylardır ofisinden çıkamadı

100 oy alarak belediye başkanı olan Hetemi, aylardır ofisinden çıkamadı

13.12.2023 09:42 | Son Güncelleme:
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Kosova'daki Leposaviç Belediyesi'nin Başkanı Arnavut kökenli Lulzim Hetemi, Sırpların boykot ederek katılmadığı yerel seçimlerden sadece 100 oy alarak belediye başkanı olmuştu. Arnavutlarla Sırplar arasında artan tansiyon nedeniyle Hetemi, seçildiği Nisan ayından bu yana başkanlık ofisinden çıkamadı.

100 oy alarak belediye başkanı olan Hetemi, aylardır ofisinden çıkamadı

Kosova'nın kuzeyinde yer alan Leposaviç'in neredeyse tamamı Sırplardan oluşuyor. Hetemi girdiği seçimi 100 oyla kazandıktan sonra artan gerilim yüzünden NATO birlikleri ve Kosova Özel Polisi tarafından başkanlık konutundaki ofisinde yaşıyor.

Haber Global'in haberine göre Sırplar, kuzey belediyelerinde yapılan seçimleri araba kayıtları konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle boykot etme kararı almıştı.

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ESARET MAYIS AYINDA BAŞLADI

Hetemi görev yemini ettikten kısa bir süre sonra, Sırp protestocuların ofisini kuşattığını ve gitmesini istediklerini söyledi. Hetemi bunu reddetti ve 29 Mayıs'tan bu yana evine dönmeden binada kalıyor.

"Kim bir ofiste kalıp sandalyelerde uyumak ister ki?" diyen Hetemi, ofisinden çıkamadan geçirdiği ilk günleri anlattı. Hetemi, "Belediye başkanlığına adaylığımı koyarken Sırpların seçim yarışından çekilip böyle bir manevra yapıp yapmayacakları konusunda hiçbir fikrim yoktu" dedi.

SADECE TERASA ÇIKABİLİYOR

Daha sonra bir yatak edinen Hetemi, herhangi bir şiddeti önlemeye ve yeni seçimler için bir çözüm bulmaya çalışan uluslararası elçiler ve NATO yetkilileriyle buluştuğu ofisine bağlı bir odada uyuyor.

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NE OLMUŞTU?

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta belediye binalarını koruyan KFOR askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Sırbistan, 14 Haziran'da Kosovalı emniyet mensupları oldukları belirlenen 3 kişiyi "Sırbistan'da eylem yapmayı planladıkları" gerekçesiyle iki ülkenin sınır bölgesinde gözaltına almış, Kosova ise polislerin Sırbistan tarafından "kaçırıldığını" savunmuştu. Sırbistan, 26 Haziran'da Kosovalı polisleri serbest bırakmıştı.

Kosova polisi de farklı gerekçelerle yaklaşık 10 Kosovalı Sırp'ı gözaltına alırken Sırbistan ise bu kişilerin bir an evvel serbest bırakılmasını talep etmişti.

Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığının talebi üzerine görevlendirilen yaklaşık 500 askerden oluşan Türk komando taburu, Kosova'nın kuzeyindeki belediyelerin çevresinde güvenliği sağlamakla görevlendirilmişti.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen iki ülkenin gerilmesindeki ana neden, Sırbistan'ın, tek taraflı bağımsızlığını 2008'de ilan eden Kosova'yı kendi toprağı görmesi olarak ifade ediliyor.

AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ise ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışılıyor.

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Belediye başkanı Kosova sırp
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