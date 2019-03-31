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105 yaşındaki 'dedelerin dedesi' oy kullandı!

SEÇİM HABERLERİ  | 31.03.2019 13:54 | Son Güncelleme

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan, 'dedelerin dedesi' olarak anılan, ilin en yaşlısı 105 yaşındaki Bektaş Ergül de sandığa giderek oyunu kullandı. Ergül "85 yıldır oy kullanıyorum" dedi.

105 yaşındaki 'dedelerin dedesi' oy kullandı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca bu yıl birincisi düzenlenen Yaşlılık Şurası'na Manisa'nın en yaşlısı olarak katılan Bektaş Ergül de oy kullandı.

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Beşeylül Mahallesi'nde yaşayan, 6 çocuğu, 17 torunu, 29 torun çocuğu ve 13 torununun torunu bulunan 'dedelerin dedesi' namıyla anılan Ergül, oyunu kullanmak için Şehit Profesör Doktor İlhan Varank İmam Hatip Ortaokulu'na geldi. Ergül, oğlu Ahmet Ali Ergül ve damadı Ali Yavuz ile birlikte 1039 nolu sandıkta oyunu kullandı.

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Oy kullanma işleminin ardından gazetecilere konuşan Ergül, "105 yaşımdayım. 85 yıldır da oy kullanıyorum. Oyum, devletime milletime hayırlı, uğurlu olsun. Kim kazanırsa kazansın, Allah hayırlısını versin" dedi.

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Bektaş Ergül dedelerin dedesi

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