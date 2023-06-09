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108 yaşına giren kadın uzun yaşamın sırrını açıkladı! Çocuk bakmak yerine...

09.06.2023 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yaşamın sırrı çok eski zamanlardan beri akıllarda soru işareti yaratan konular arasında yer alıyor. Uzun yaşayan kişilerle yapılan röportajlar bu konuyu araştıran kişiler tarafından ilgi çekici bulunuyor. 108 yaşında giren bir kadın hayatı boyunca edindiği alışkanlıklarını aktararak uzun yaşamasını sağladığını düşündüğü yaşam biçimini açıkladı.

108 yaşına giren kadın uzun yaşamın sırrını açıkladı! Çocuk bakmak yerine...

2015'ten beri Bakım Evi'nde yaşayan 108 yaşındaki Ada Daniel, uzun yaşamanın sırrının çocuk yerine köpek sahibi olmayı seçmek ve "devam etmek" olduğunu söyledi. Hafta sonu yeni yaşını kutlayan Ada, 108 yaşına ulaşmasının en önemli nedeninin çocuklar yerine hayvanları tercih etmesi olduğunu belirtti.

HİÇ ÇOCUĞU OLMADI

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Ada, "devam etme" alışkanlığına geldiğinde masa oyunlarını ve domino taşlarını sevdiğini belirtti. Etkinlik koordinatörü Kelly Goucher BBC'ye verdiği demeçte, "Ada'nın "çok fazla ailesi kalmadı" ve "hiç çocuğu olmadı", dolayısıyla doğum gününü birlikte kutlayacak torunu da yok. Ancak yaşadığı bakım evi "ona olabildiğince çok doğum günü kartı almak istedi" ve Ada'nın "yaşı nedeniyle insanların onu tanımasından oldukça hoşlandığını" dedi.

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YÜZLERCE KİŞİ DOĞUM GÜNÜ KARTI YOLLADI

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Sonuç olarak Kelly, yerel Facebook grubunda Ada'ya "108 yıl için 108 [doğum günü] kartı" gönderilmesini talep etti. Kelly, "Ertesi sabah kart göndermek isteyen 135 mesajla uyandım," dedi.

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Bu sayı daha sonra Ada'ya iyi dileklerini iletmek isteyen 300'den fazla kişiye ulaştı. Bakım evi ayrıca "çok sayıda bağış" aldı ve bazıları büyük günü kutlamak için "üzerinde resmi olan pankartlar ve adının yazılı olduğu balonlar" verdi.

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