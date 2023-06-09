108 yaşına giren kadın uzun yaşamın sırrını açıkladı! Çocuk bakmak yerine...

2015'ten beri Bakım Evi'nde yaşayan 108 yaşındaki Ada Daniel, uzun yaşamanın sırrının çocuk yerine köpek sahibi olmayı seçmek ve "devam etmek" olduğunu söyledi. Hafta sonu yeni yaşını kutlayan Ada, 108 yaşına ulaşmasının en önemli nedeninin çocuklar yerine hayvanları tercih etmesi olduğunu belirtti.

HİÇ ÇOCUĞU OLMADI

Ada, "devam etme" alışkanlığına geldiğinde masa oyunlarını ve domino taşlarını sevdiğini belirtti. Etkinlik koordinatörü Kelly Goucher BBC'ye verdiği demeçte, "Ada'nın "çok fazla ailesi kalmadı" ve "hiç çocuğu olmadı", dolayısıyla doğum gününü birlikte kutlayacak torunu da yok. Ancak yaşadığı bakım evi "ona olabildiğince çok doğum günü kartı almak istedi" ve Ada'nın "yaşı nedeniyle insanların onu tanımasından oldukça hoşlandığını" dedi.





YÜZLERCE KİŞİ DOĞUM GÜNÜ KARTI YOLLADI

Sonuç olarak Kelly, yerel Facebook grubunda Ada'ya "108 yıl için 108 [doğum günü] kartı" gönderilmesini talep etti. Kelly, "Ertesi sabah kart göndermek isteyen 135 mesajla uyandım," dedi.

Bu sayı daha sonra Ada'ya iyi dileklerini iletmek isteyen 300'den fazla kişiye ulaştı. Bakım evi ayrıca "çok sayıda bağış" aldı ve bazıları büyük günü kutlamak için "üzerinde resmi olan pankartlar ve adının yazılı olduğu balonlar" verdi.







