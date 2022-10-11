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11 Ekim deprem mi oldu, nerede kaç büyüklüğünde? 11 Ekim 2022 Salı Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

11.10.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde gerçekleşen sarsıntılara ilişkin detayları anbean paylaşıyor. Peki, Deprem mi oldu, nerede kaç büyüklüğünde? 11 Ekim 2022 Salı Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

11 Ekim deprem mi oldu, nerede kaç büyüklüğünde? 11 Ekim 2022 Salı Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Kandilli Rasatahanesi son depremler listesi ve AFAD'ın deprem verileri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi konuya ilişkin araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde oldu? 11 Ekim 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

11 EKİM DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi:

2022.10.11 15:07:47 39.7468 26.0245 6.7 -.- 2.6 -.- ODUN ISKELE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2022.10.11 14:47:07 36.1250 33.5307 0.0 -.- 1.2 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2022.10.11 14:32:18 40.4045 33.8965 26.7 -.- 1.6 -.- YUKARIALAGOZ-KIZILIRMAK (CANKIRI) İlksel
2022.10.11 14:14:31 36.2483 33.7668 0.0 -.- 1.3 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2022.10.11 14:13:26 37.6217 29.2605 0.0 -.- 1.3 -.- SERINHISAR (DENIZLI) İlksel
2022.10.11 12:51:47 39.8303 28.9138 15.2 -.- 1.9 -.- DURHASAN-BUYUKORHAN (BURSA) İlksel
2022.10.11 12:43:03 39.4582 31.5833 0.0 -.- 1.3 -.- BOGURTLEN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel
2022.10.11 12:02:47 37.9748 28.7403 5.2 -.- 1.5 -.- BUHARKENT (AYDIN) İlksel
2022.10.11 11:01:13 37.3650 29.6748 10.3 -.- 1.8 -.- SAZAK-TEFENNI (BURDUR) İlksel
2022.10.11 10:10:10 37.3515 36.2662 5.0 -.- 1.9 -.- BAHADIRLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2022.10.11 09:45:43 37.1643 30.5670 9.4 -.- 1.7 -.- KOVANLIK-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2022.10.11 09:32:50 40.1680 29.5063 5.5 -.- 2.2 -.- SUNGURPASA-INEGOL (BURSA) İlksel
2022.10.11 09:17:17 40.1685 29.5205 5.6 -.- 1.8 -.- BOGAZKOY-INEGOL (BURSA) İlksel
2022.10.11 09:01:06 37.0702 30.5475 2.6 -.- 2.5 -.- YAGCA-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2022.10.11 07:40:32 37.0695 28.4302 7.9 -.- 1.4 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.10.11 07:28:51 37.1380 28.9090 11.5 -.- 1.6 -.- ESENLER-BEYAGAC (DENIZLI) İlksel
2022.10.11 06:54:48 35.9758 27.0625 6.7 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2022.10.11 06:31:01 38.5082 45.0245 5.0 -.- 3.2 3.4 IRAN İlksel
2022.10.11 05:56:54 37.6537 27.1585 6.6 -.- 1.2 -.- DOGANBEY-SOKE (AYDIN) İlksel
2022.10.11 05:42:15 35.9298 29.9328 14.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2022.10.11 05:02:12 36.8887 27.6437 12.6 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.10.11 03:39:43 35.1255 26.8887 5.0 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.10.11 03:38:24 37.8740 26.9113 3.5 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.10.11 03:37:11 40.5010 42.8663 28.8 -.- 1.5 -.- OLUKLU-SELIM (KARS) İlksel
2022.10.11 03:28:55 37.9013 27.1308 10.1 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.10.11 03:03:45 39.9227 42.2745 8.4 -.- 1.7 -.- YESILOZ-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2022.10.11 02:53:32 38.7038 44.0663 14.1 -.- 1.5 -.- MEHMETALAN-OZALP (VAN) İlksel
2022.10.11 02:41:29 40.6905 30.5880 15.6 -.- 1.5 -.- HARMANLI-KARAPURCEK (SAKARYA) İlksel
2022.10.11 02:23:31 40.7145 42.8003 26.1 -.- 1.5 -.- TOPTAS-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.10.11 01:36:54 40.5363 33.9400 9.1 -.- 2.2 -.- ALTINLI-(CANKIRI) İlksel
2022.10.11 01:05:31 40.2158 31.8253 9.1 -.- 1.7 -.- SARIAGIL-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2022.10.11 00:30:16 37.2102 28.3675 6.5 -.- 3.1 3.1 MUGLA (MUGLA) İlksel
2022.10.11 00:15:13 37.0463 28.9473 8.3 -.- 1.7 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.10.11 00:13:34 37.0725 33.5745 5.0 -.- 2.0 -.- GUCLER-(KARAMAN) İlksel
2022.10.11 00:00:42 35.5028 26.6805 7.2 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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