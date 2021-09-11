11 Eylül Cumartesi burç yorumları! Bugün Ay Akrep burcunda ilerlemeye devam ediyor

Bugün spontane hareket edebilir, içinizden geldiği gibi davranmak isteyebilirsiniz. Bireysel yanınız öne çıkarken, geçmişteki kişilerden beklenmedik haberler alabilirsiniz. Geçmiş deneyimleri konuşulabilir, zihninizde daha çok canlandırabilirsiniz. İşte 11 Eylül 2021 Cuma Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcu yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün Ay Akrep burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilk yarısında finansal planlarınızı değiştiren, son dakika durumlarıyla karşılaşabilirsiniz. Finansal paylaşımlar gündeminizde olabilir. Öğleden sonra ise daha yapıcı olabilir ve iş hayatındaki bir karmaşayı çözebilirsiniz.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün Ay Akrep burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilk yarısında ilişkilerinizden yana sürpriz bir durumla karşılaşabilirsiniz. Sezgilerinizle bazı durumları birden çözebilir, karşınızdakileri daha iyi anlayabilirsiniz. Öğleden sonra gerilimli hava sona eriyor.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün Ay Akrep burcunda ilerlemeye devam ediyor. Güne karmaşık ve etkileyici rüyalarla başlayabilirsiniz. Öğle saatine kadarki programlarınızda son dakika değişiklikleri olabilir. Öğleden sonra ise hayatınızdaki bir karmaşayı çözmek ve düzenlemekle ilgilenebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün Ay Akrep burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilk yarısında spontane hareket edebilir, içinizden geldiği gibi davranmak isteyebilirsiniz. Güven duygusu önem kazanabilir ve ilişkilerinizde gerçek samimiyeti, güveni arayabilirsiniz. Tutkular güçlenebilir ve ilişkilerde zaaflar ortaya çıkabilir.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün Ay Akrep burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilk yarısında bireysel tarafınız öne çıkarken, geçmişteki kişilerden beklenmedik haberler alabilirsiniz. Evinizdeki fazlalıktan ve karmaşadan kurtulmaya çalışın. Size yük olan her durumdan uzaklaşmak için harekete geçebilirsiniz.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün Ay Akrep burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilk yarısında beklenmedik telefonlar ve haberler alabilirsiniz. Yolculuk planlarınızda ani değişiklikler olabilir. Zihniniz daha çok çalışacağı için düşünmekten harekete geçmeye enerjiniz kalmayabilir. Zihnin kölesi olmayın.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün Ay Akrep burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilk yarısında sezgileriniz daha güçlü çalışabilir, gizli kalan konular aydınlanabilir. Finansal konularda krizlere ve sıkışıklığa dikkat edin. Çevrenizden maddi destekler görebilirsiniz. Öğleden sonra ilahi destekler görebilirsiniz.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün Ay Akrep burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilk yarısında ilişkilerinizden yana sürpriz durumlar karşınıza gelebilir. Geçmişteki dostlarınızdan veya eski sevgilinizden bir haber alabilirsiniz. Geçmiş deneyimler gün içinde konuşulabilir, zihninizde daha sık canlanabilir.

YAY BURCU YORUMU

Bugün Ay Akrep burcunda ilerlemeye devam ediyor. Güne etkileyici karmaşık ve etkileyici rüyalarla başlayabilirsiniz. Bugünkü rüyalarınız çoğunlukla bilinçaltı etkili olabilir. Öğleden sonra kaybettiğiniz bir eşyanızı bulabilir, kaçırdığınız bir fırsatı tekrar yakalayabilirsiniz.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün Ay Akrep burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilk yarısında sosyal ortamlara katılabilir, arkadaşlarınızla organizasyonlar yapabilirsiniz. Öğleden sonra duygusal konuşmalar, flörtler ve romantik görüşmeler gündeme gelebilir. Hayaller ve geleceğe dair planlar konuşulabilir.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün Ay Akrep burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde akılcı ve mantıksal tarafınız öne çıkacak. Olaylara daha tarafsız bakma eğiliminde olacaksınız. Zaman zaman şüpheci ve sorgulayıcı olabilirsiniz. Sürpriz durumlara açık olma zamanı.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün Ay Akrep burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde pozitif ve negatif her duyguyu daha derin ve yoğun hissedebilirsiniz. İlişkilerinizde beklentileriniz artabilir ve kendi içinizde gelecek planlarına, hayallere dalabilirsiniz. Akşam saatlerinde sürprizlere açık olun.



