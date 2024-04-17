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    4. '11 gün boyunca dışarıda yemek yedim ve hiç kilo almadım' Basit hilesini paylaştı 'Siz de yapabilirsiniz'

    '11 gün boyunca dışarıda yemek yedim ve hiç kilo almadım' Basit hilesini paylaştı 'Siz de yapabilirsiniz'

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    17.04.2024 12:50
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    Instagram fitness ve beslenme ile ilgili verdiği tavsiyelerle tanınan Shannon Collins, son zamanlarda dışarıda çok fazla yemek yediğini ancak bunun kilosunu etkilemediğini açıkladı. Uyguladığı basit hileleri paylaşan Collins'in önerilerine yorum yağarken pek çok kişi bu tavsiyeler için kendisine teşekkür etti.

    Sağlıklı ve fit bir vücuda sahip almak ve kilo vermek için insanlara pek çok farklı öneri sunulabiliyor. Özellikle dışarıda çok fazla yemek yemenin iyi bir şey olmadığı sık sık vurgulanıyor. Ancak sosyal medyada bir kadın, dışarıda yemek yiyerek de kilo alınmayabileceğini gösterdi.

    44 yaşındaki Shannon Collins, sosyal medya hesabındaki takipçilerine, fitness tavsiyeleri vermesiyle tanınıyor. Sık sık egzersiz ve diyet ipuçları yayınlayan Collins, son zamanlarda dikkatini dışarıda yemek yemeye odakladı.

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    Dailystar'da yer alan habere göre; Shannon son zamanlarda çok seyahat ediyor ve 11 gün boyunca dışarıda yemek yemek zorunda kaldığını itiraf etti. Ancak Shannon bunun fit görünümünü etkilemesine izin vermedi.

    Shannon, dengeyi korumak için yiyecek alımını günde üç öğünle sınırladı ve atıştırmalık tercih etmedi.

    "SIRF ORADA OLDUĞU İÇİN HER ŞEYİ YEMEK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ"

    Shannon'a göre tatilde olmak aşırı yemek yemek gerektiği anlamına gelmiyordu. Ayrıca Shannon, mümkün olduğunca yüksek proteinli seçenekleri tercih etti. Bunun yanı sıra Shannon, yalnızca "nispeten doyana" kadar yemek yediğini söyledi ve sonra yemeyi bıraktı. Tatlılar konusunda da seçiciydi ve sadece gerçekten sevdiği şeyleri tercih etti. Sırf orada olduğu için her şeyi yemek zorunda değildi.

    Shannon, Instagram'da şunları yazdı: "Bunu aşırı bir şölene dönüştürmeden de zamanınızın tadını çıkarabilirsiniz. Tatilde 'her şeyi' yemeniz gerektiği gibi bir zihniyete sahipseniz, muhtemelen evde yemekle olan ilişkinizi düzeltmeniz gerekir. Ben tamamen eğlenmekten yanayım. Yiyecek takibini, hatta spor yapmayı ve uzakta olduğunuz süre boyunca egzersiz yapmaya bağlı kalmayı bile desteklemiyorum. Ancak bu, yemek seçimlerinizin 360 derece dönmesi gerektiği anlamına da gelmiyor."

    Shannon ayrıca "Evde iyi beslenen vücutlar yiyeceğin kıt olmadığını bilirler, bu nedenle tatile her öğün son öğünmüş gibi davranma ve eve 5-10 kilo fazla gelme ihtiyacı hissetmezler. Sonra tekrar diyet yapmanız gerektiğini düşünür ve bir sonraki seyahate kadar döngüyü tekrarlarsınız." dedi.

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    Shannon, "Vücudunuzu besleyin ama onu aşırı beslemeyin. Diyet yapmak ya da fazla beslenmek yerine bakım yapmayı öğrenin." ifadelerini kullandı.

    Shannon, "Seyahatten kaynaklanan bir miktar su ağırlığının normal olduğunu söyleyeceğim. Her gün fazla kilo alıp almadığınızı sadece siz bilirsiniz ve bu kiloların yağdan kaynaklanması muhtemeldir. Ancak bir seyahatten sonra 4,5 kilodan fazla kilo almak normal olmamalıdır." dedi.

    Shannon "Rutininize geri dönün, su için ve tartı her hafifçe yukarı çıktığında diyet yapmayı bırakın. Son bir buçuk haftadır çok iyi vakit geçirdim. Ömür boyu sürecek anılar. Rutinime geri dönmek, antrenmanlarımda ilerleme kaydetmeye devam etmek ve yeniden güçlenmek için heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

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    "ELİMDEN GELDİĞİNCE ÇOK SU TÜKETTİM"

    Shannon ayrıca yürüdüğünü ve elinden geldiğince su tükettiğini söyledi. Üstelik boş zamanlarında antrenman yapmadı veya yanına protein dolu herhangi bir ürün götürmedi.

    Gönderi paylaşıldığından bu yana çok sayıda kişi tarafından beğenildi ve takipçileri de hemen yorum yaptı. İnsanlar tavsiyesi için Shannon'a teşekkür ettiler ve kendi hikayelerinden bazılarını da paylaştılar.

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    Bir kişi şunları söyledi: "Hafta sonu için şehir dışına çıktım ve 2 kilo daha hafif olarak geri döndüm, ancak 20 bin adımlık bir gün vardı, ancak mümkün olduğunda protein ve liflere öncelik vererek sizin gibi bilinçli beslenmeyi seçtim."

    Bir diğeri şunu ekledi: "Buna bayıldım! Seyahat ederken her zaman bu sorularım oluyor ve neye öncelik vermem gerektiğini merak ediyorum. Paylaşım için teşekkürler!"

    Bir başka kişi de şöyle cevap verdi: "Şuna bir bakar mısın? Bir hafta uzak kaldıktan sonra 10 kilodan fazla kilo almak o kadar da normal değil gibi görünüyor. Bunu paylaşmana sevindim, insanların her hafta çılgınca kilo almanın normal bir davranış olmadığını görmesi gerekiyor."

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